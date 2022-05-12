En EU murieron 500 niños indígenas en internados del siglo XIX

El gobierno de Estados Unidos (EU) reconoció que al menos 500 niños indígenas murieron por maltratos de diversas formas como parte del plan de “asimilación cultural”, entre 1819 y 1969 en 19 internados.

De acuerdo con el informe, los internados indios constaban de 408 escuelas en 37 estados de EU, donde se utilizaban metodologías militarizadas para educar a los niños indígenas.

“El sistema desplegó metodologías militarizadas y de alteración de la identidad para asimilar a los indios americanos, nativos de Alaska y nativos de Hawái, principalmente niños, a través de la educación", reveló el informe de 106 páginas.

Además, impedían el uso de idiomas y prácticas culturales o religiosas de los indios americanos, los nativos de Alaska y los nativos de Hawai a través de castigos como confinamiento solitario, flagelación, retención de alimentos, azotes, bofetadas y esposarlos. Incluso, en algunas ocasiones se obligaba a los niños indígenas mayores a castigar a los más pequeños.

🧵Today, from the ancestral homelands of the Anacostan and Piscataway people, I provided remarks on the history of federal Indian boarding schools in this country and our work on the Federal Boarding School Initiative. — Secretary Deb Haaland (@SecDebHaaland) May 11, 2022

El informe detalló que los niños indígenas también sufrieron de abusos sexuales, emocionales, desnutrición, hacinamiento y falta de atención médica, debido a que las disposiciones para el cuidado de los menores eran “extremadamente inadecuadas”.

Enterraban a los niños indígenas en los internados

El Departamento de Interior de EU indicó que encontraron sitios donde enterraban a los niños indígenas en 53 de los internados. Agregó que la cifra de muertos podría aumentar a miles a medida que la investigación siga.

"Las consecuencias de las políticas federales de los internados indígenas, incluido el trauma intergeneracional causado por la separación familiar y la erradicación cultural infligida a generaciones de niños de hasta cuatro años, son desgarradoras e innegables", dijo la secretaria del Interior, Deb Haaland.

|Reuters

A partir de la Ley de Civilización India de 1819, EU promulgó leyes e implementó políticas que establecieron y apoyaron los internados indios en todo el país.

El propósito de los internados indígenas, según el Departamento del Interior, "era asimilar culturalmente a los niños indígenas reubicándolos por la fuerza de sus familias y comunidades en instalaciones residenciales distantes donde sus identidades, idiomas y creencias indígenas estadounidenses, nativos de Alaska y nativos de Hawái iban a ser reprimidos por la fuerza".

Durante más de 150 años, cientos de miles de niños indígenas fueron sacados de sus comunidades.

