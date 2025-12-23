¡Que no te deje el camión! Horarios de la última vuelta del transporte de ruta urbana en Nuevo León por Nochebuena

La Nochebuena en Nuevo León es sinónimo de reuniones, cenas familiares y traslados de última hora. Para miles de personas, el camión sigue siendo la principal forma de llegar a casa, por lo que conocer los horarios especiales del transporte de ruta urbana es clave para no quedarse varado la noche del 24 de diciembre.

Como ocurre cada año, el servicio de camión en la ruta urbana tendrá ajustes por Nochebuena. Varias empresas transportistas confirmaron que las últimas salidas se adelantarán, principalmente para reducir recorridos nocturnos y permitir que los operadores concluyan su jornada antes. Por ello, revisar con anticipación los horarios evita contratiempos y prisas innecesarias.

¿Hasta qué hora habrá camión de ruta urbana en Nochebuena?

De acuerdo con información difundida por transportistas, algunas rutas urbanas del Área Metropolitana de Monterrey ya dieron a conocer el horario de la última vuelta del camión durante la Nochebuena. En la mayoría de los casos, el servicio concluirá entre las 19:00 y las 20:59 horas, dependiendo de la ruta y el ramal.

El grupo transportista Enlaces , que opera varias rutas de ruta urbana, informó que su último camión saldrá desde base dentro de ese rango de horarios, por lo que se recomienda no confiarse y anticipar los traslados la tarde del 24 de diciembre.

Rutas con última salida confirmada este 24 de diciembre

Estas son algunas rutas urbanas que ya confirmaron horarios especiales por Nochebuena:



Ruta 96: última salida a las 20:00 horas

Ruta 611 (La Arena): 19:00 horas

Ruta 611 (San Andrés): 20:00 horas

Ruta 116: 19:59 horas

Ruta 232 Unidad San Marcos: 20:59 horas

Ruta 220 Pedregal: 20:59 horas

Ruta 220 Provileon: 19:59 horas

Ruta 220 Transferencia: 20:30 horas

Por ahora, la autoridad estatal encargada de la movilidad en Nuevo León no ha difundido información oficial sobre los recorridos y horarios de los camiones verdes durante Nochebuena.

Mientras tanto, se prevé que en el transcurso del día más operadores de ruta urbana den a conocer el horario de la última salida de cada camión, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de las empresas transportistas.