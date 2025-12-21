¡Toma precauciones! Este será el horario del Metro CDMX para Nochebuena y Navidad 2025

¡Que no te deje el tren! A pocos días de Navidad, el Metro CDMX confirmó que habrá un cambio de horario para los próximos 24 y 25 de diciembre 2025; te compartimos la hora exacta en la que abrirán y cerrará este medio de transporte.

¿A qué hora abre y cierra el Metro CDMX el 24 y 25 de diciembre 2025?

¡Atención, capitalinos! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX compartió los horarios para Nochebuena y Navidad; checa los cambios y toma precauciones.

Horarios del Metro CDMX para el 24 de diciembre 2025

Inicio del servicio - 5:00 horas

Cierre del servicio - 23:00 horas

Se estima que el último tren en Nochebuena pasará alrededor de las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

Horarios del Metro CDMX del 25 de noviembre 2025

Para Navidad, el Metro CDMX tendrá horario de día festivo, por lo que el servicio se ofrecerá de la siguiente manera:

Inicio del servicio - 7:00 horas

Cierre del servicio - 24:00 horas

Se espera que estos horarios también serán válidos para los días del 31 diciembre de 2025 y 1 de enero 2024.

Recordemos que el precio del Metro CDMX es de $5 pesos por persona. Para ingresar podrás hacerlo con la Tarjeta de Movilidad Integrada o con alguna tarjeta bancaria de crédito o débito.

Información importante para las personas usuarias del @MetroCDMX:

El miércoles 24 de diciembre, el servicio se brindará de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes será a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

El jueves 25 de diciembre, se aplicará el horario de… pic.twitter.com/fbZB89YJbX — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 21, 2025

¿Qué otros transportes públicos cambian de horario en Navidad 2025?

¡Toma precauciones! Hasta el momento, el Metrobús, Cablebús y Suburbano no han notificado sobre posibles cambios de horarios para Nochebuena y Navidad; sin embargo, se recomienda estar atentos a los canales oficiales de estos medios de transportes

Recomendaciones para usar el Metro CDMX en Navidad

Si te toca viajar en el Metro CDMX o algún transporte público durante Nochebuena y Navidad te dejamos algunas recomendaciones clave para que tu traslado sea seguro en estas fechas.

