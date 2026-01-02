Intentó detener riña y terminó baleado: Así fue el ataque en Guadalajara, Jalisco

La violencia y la imprudencia marcaron la jornada nocturna en la Zona Metropolitana de Guadalajara ( ZMG de Noche ). Entre riñas, el hallazgo de una persona sin vida y accidentes provocados por el alcohol, las autoridades atendieron al menos cuatro servicios de alto impacto en las últimas horas.

Aquí el recuento de los hechos ocurridos en Guadalajara y Tlajomulco durante la noche pasada.

¿Qué pasó en la colonia Oblatos?: Le disparan por intentar detener una pelea

Lo que intentó ser un acto de paz terminó en sangre en la colonia Oblatos. Alrededor de las 9:40 PM, un joven de 18 años intervino para tratar de separar a dos sujetos que protagonizaban una riña. Sin embargo, uno de los peleadores sacó un arma de calibre pequeño y le disparó.

La víctima, herida en la pierna izquierda (arriba de la rodilla), caminó herida hasta una vivienda en los cruces de Hacienda Los Belenes y Hacienda Cofradía, donde pidió auxilio. Paramédicos de la Cruz Verde lo trasladaron en estado regular, mientras que el agresor logró escapar sin dejar rastro.

Alcalde Barranquitas: El olor reveló la muerte de "David"

Horas antes, a las 8:30 PM, vecinos de una casa de huéspedes en la colonia Alcalde Barranquitas alertaron a la policía sobre olores fétidos que emanaban de una habitación.

Al ingresar a la finca en el cruce de Gonzalo Curiel y Pino Suárez, policías estatales confirmaron el hallazgo de un hombre de aproximadamente 60 años sin vida. La víctima, identificada solo como "David", presentaba entre tres y cuatro días de evolución cadavérica. Personal forense investiga las causas del deceso, pues los vecinos desconocían si padecía alguna enfermedad.

Colonia Real: Alcohol y volante provocan carambola

La imprudencia se hizo presente a la medianoche en la Colonia Real. Una joven de 23 años, que conducía bajo los efectos del alcohol, provocó un choque múltiple en el cruce de Aquiles Serdán y Gigantes.

La conductora impactó su vehículo, que quedó con el frente destrozado, contra otros tres autos. Agentes viales confirmaron que la responsable presentaba aliento alcohólico y fue retenida. El accidente dejó a una mujer lesionada con golpes en la región frontal y un posible esguince cervical.

Tlajomulco: "Bala perdida" hiere a hombre

Finalmente, en la madrugada (2:10 AM), un hombre de 28 años fue herido de bala en el pie izquierdo en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

La víctima relató que caminaba hacia su casa, en el cruce de Jesús Michel González y Guadalupe Victoria, cuando sintió el impacto. Aseguró no tener problemas con nadie y sospecha que fue una bala perdida disparada por sujetos que pasaban por la zona, posiblemente "jugando" con el arma. Fue atendido por paramédicos y la policía municipal investiga los hechos.