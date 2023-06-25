Toque de queda en Honduras tras 22 asesinatos

En una escalada de violencia que aqueja a Honduras la noche del sábado se registró la muerte de mas de 20 personas a balazos en diferentes incidentes en el norte del país. Las autoridades optaron por instaurar un toque de queda.

El sábado por la noche hombres armados dispararon contra los asistentes a un bar en la ciudad de Choloma, una ciudad conocida por la industra manufacturera, y mataron a once personas, mientras que otras tres resultaron heridas, mientras que en Valle Sula también en el norte del país centroamericano otras once personas murieron en distintos incidentes.

La presidenta Xiomara Castro dio a conocer su decisón de instaurar el toque de queda en la locaclidad de Choloma a través de la red social Twitter. La medida estará vigente por 11 días desde las 21:00 horas hasta las 04:00. El estado de excepción también entrará en vigor a partir del 4 de julio, en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante del país, después de la capital, Tegucigalpa.

3/4. Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas, y retenes durante las 24 horas, aplicando a partir de este dia un toque de queda especial para Choloma; desde las 9 pm, a las 4 am, y en Sps el toque de queda será a partir del 4 de julio. Tiempo 15 dias prorrogables. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 25, 2023

El gobierno de Honduras, ofreció una recompensa de 800.000 Lempiras, que son aproximadamente 32.400 dólares, a las personas que ayuden a la identificación y captura de los responsables de la matanza en Choloma, agregó la mandataria, en su mensaje.

"He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente en el corredor de la droga; Valle de Sula", agregó Castro.

Los crímenes en Choloma y otras ciudades del Valle de Sula suceden mientras rige desde diciembre un estado de excepción parcial en parte de Honduras impuesto para enfrentar violentas pandillas y la criminalidad organizada.

Hasta ahora estrategia sin resultados

Desde diciembre pasado, el gobierno de la presidenta Castro ha optado por planes similares a los ejecutados en El Salvador para combatir la violencia generada por pandillas en el país centroamericano.

Honduras tiene el registro de 10 asesinatos diarios en promedio, atribuidos a la lucha entre pandillas, las más conocidas la Mara Salvatruca M13 y Barrio 18 que aterrorizan a la población con cobros de derecho de piso a comerciantes y transportistas.

La presidenta de tendencia de izquierda, Xiomara Castro ha emprendido una lucha contra el crimen de pandillas que se ha enquistado en la sociedad y en las cárceles del país. Ha reforzado a las fuerzas policiales con apoyo del ejército y nuevos elementos, esto a pesar de sus promesas de campaña de desmilitarizar la seguridad ciudadana.

Con información de agencias.

