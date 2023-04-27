Nombran titulares de órganos internos de control de cinco órganos autónomos

En el último día de plazo, el pleno de la Cámara de Diputados cumplió con la aprobación de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de 5 órganos autónomos: INAI, INEGI, IFT, Fiscalía General de la Republica y de la CNDH, que ocuparan el cargo por un periodo de cuatro años.

Los nuevos funcionarios rindieron protesta ante pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en las votaciones alcanzaron la mayoría calificada requerida. Estarán en funciones para el periodo del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027.

Nuevos funcionarios estarán en su cargo hasta el 30 de abril de 2027

Alma Patricia Sam Carbajal fue designada como Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se emitieron 454 votos a favor y solo dos votos en contra.

Manuel Rodríguez Murillo es el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con 439 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.

Los diputados también eligieron con 452 votos a favor y 3 en contra, a Perla Lizeth Torres López como Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.

Mientras que, en la Fiscalía General de la República, Arturo Serrano Meneses asumió como Titular del Órgano Interno de Control, obtuvo 443 votos a favor y 2 en contra

En tanto que en la CNDH fue electa Olivia Rojo Martínez, quien obtuvo 333 votos a favor, 2 en contra y 119 abstenciones.

En otra votación, el pleno de la Cámara de Diputados autorizó una prórroga de cinco meses a David Villanueva para continuar en el cargo de Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. En este caso obtuvo una votación de 447 a favor, 3 votos en contra y un voto en abstención.