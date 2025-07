¿Justicia a modo? Profeco destapa red de favores entre diputados y gasolineras

Iván Escalante Ruíz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló en una reunión con legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados que algunos diputados utilizan su cargo para solicitar favores que beneficien a sus allegados, específicamente gasolineras, procurando evitar sanciones e inspecciones.

Durante la Mesa de Trabajo con los diputados, Escalante Ruíz aclaró que la Profeco mantiene reuniones constantes con proveedores, pero enfatizó que su objetivo no es simplemente mantener una “buena relación” con ellos, sino asegurar que se cumplan estrictamente las notificaciones, audiencias, conciliaciones y normativas orientadas a mejorar la protección y atención al consumidor.

El procurador explicó que la Profeco actúa únicamente una vez que ha recabado y analizado todos los antecedentes y evidencias de un caso. En situaciones donde detectan injusticias, las acciones correctivas son inmediatas y firmes.

¿Legisladores presionan en casos de la Profeco?

Destacó que ha recibido presiones de “compañeros del movimiento”, refiriéndose a legisladores, quienes le han solicitado revisar suspensiones impuestas a negocios que presuntamente cuentan con irregularidades.

“En el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran de más nivel, ¿no?, y entonces mi intuición fue: se va a enterar la presidenta, y le llamé, y le dije, oiga presidenta, estamos aquí. Y me dijo: ¿por qué? Por esto, esto y esto. Me dijo: Iván, dale, es tu chamba”, señaló.

En uno de los casos expuestos, Escalante narró que recibió una llamada de una diputada que solicitaba apoyo para una gasolinera que denunciaba una supuesta violación en el protocolo de notificación por parte de Profeco.

“Me buscó hace poco una diputada, que ayúdale a una gasolinera, que no sé qué, perdón no.”

Tras revisar el acta de verificación, el titular confirmó que el procedimiento se había cumplido correctamente, por lo que negó ayudar a la gasolinera para evadir la sanción.