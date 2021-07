Video: Tunden a Noroña por gritar a adultos mayores en Iztapalapa

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, causó polémica en redes sociales por la difusión de un video en el que se observa que sostiene una discusión con una pareja de adultos mayores durante un recorrido que realizó por calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Aunque el video es del 22 de junio del 2019, el video generó comentarios debido a que se capta el momento en el que Fernández Noroña realiza un recorrido y al llegar a una tienda de abarrotes un hombre de la tercera edad, al parecer dueño del establecimiento, lo confronta por el tema de la inseguridad en su colonia.

Ante el reclamo del hombre, Fernández Noroña no le permite hablar y lo interrumpe constantemente a pesar de que su interlocutor le pide que le permitiría terminar de hablar para exponer su queja; el diputado le alegaba que no podía responsabilizarse por las acciones de gobiernos anteriores.

Fernández Noroña le responde al hombre:

No puedes decir que tenemos años sin hacer nada porque nosotros tenemos seis meses, por que no me puedes reclamar de un gobierno que no es el nuestro (…) Yo también (vivo la inseguridad), yo no vivo en Marte, vivo en este país y hemos luchado por décadas

Al ver la actitud del simpatizante de Morena, el adulto mayor admitió que no se pondrían de acuerdo “primero, porque no deja hablar y aquí no estamos en la Cámara de Diputados, yo no soy diputado y yo no quiero tener un diálogo así como el que estamos teniendo”.

En el video se observa cuando una mujer también de la tercera edad se acerca y le dice a Fernández Noroña que los diputados están ahí por el pueblo y que las banquetas y tuberías son pagadas por ellos, no por los políticos, pero el legislador ya empezaba a mostrar su incomodidad.

Imagínate que Noroña fuera presidente en el 2024. pic.twitter.com/DR2Xo5Pddc — La corneta negra (@lacornetanegra) July 21, 2021

Y llegaron los gritos de Noroña al adulto mayor

Gerardo Fernández Noroña le pidió al hombre que cuidara su tono de voz para que pudiera contestarle de manera adecuada.

“¡No, no me digas que entienda, entiendo perfecto, y entiendo la inconformidad porque yo mismo la vivo”, respondió Fernández Noroña a gritos.

Una mujer que acompaña al político le pide mesura al adulto mayor y le advierte que todo está quedando grabado por lo que se eleva el tono de la discusión. El hombre, sin embargo, intenta defender su punto de vista ante el legislador.

Noroña vuelve a hablar con la pareja de adultos mayores y cuando el ciudadano le intenta regresar lo que parece una propaganda, el legislador la rechaza y ante la insistencia del hombre Noroña grita que no le falte al respeto, lo que llama la atención de los vecinos quienes se acercan a defender a la pareja de adultos mayores.

Uno de los hombres que se acerca, le pide a la mujer que acompaña al diputado que deje de grabar y al no obedecer le tira el celular de un golpe, mientras Noroña continúa discutiendo con los vecinos.

Aunque el video tiene dos años, fue revivido por usuarios de redes sociales y lo calificaron de prepotente por no saber escuchar los reclamos de los ciudadanos del distrito que representa.

Por su parte, el político petista aseguró que el video difundido está editado y que no representa lo que realmente sucedió.

Aquí te dejamos la grabación completa publicada en si página de Facebook y casi al final ocurre este desencuentro con los vecinos de la alcaldía Iztapalapa.

