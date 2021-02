Diez colaboradores de Sheinbaum buscarán candidatura; les pide renunciar

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que alrededor de 10 integrantes de su gabinete manifestaron interés en contender por un puesto de elección en el proceso electoral en curso por lo que les solicitó que presenten su renuncia.

Sheinbaum no proporcionó el nombre de los servidores, pero dijo que la solicitud obedece al interés en evitar la injerencia del tema electoral en funciones de gobierno.

“Algunas personas a ellos les he pedido que se separen del cargo, menos de 10, la verdad son pocos. Les he pedido que se separen del cargo para que no haya ningún problema. Que no se confunda el tema de elecciones con el tema de gobierno”, aseguró Sheinbaum Pardo en videconferencia de prensa.

En tanto, la jefa de gobierno aseguró que los 13 alcaldes de Morena en la Ciudad de México buscarán la reelección, pero no están obligados a separarse de sus cargos, al menos la norma vigente no los obliga.

“Entiendo que sí, la mayoría de ellos van a solicitar la reelección o van a participar en otro cargo”, dijo.

Sin embargo, la dirigencia nacional de Morena presentará una “orientación” a nivel nacional para que se separen de sus cargos.

En 2014, el Congreso de la Unión reformó los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución para permitir a senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos contender por la reelección hasta por un periodo de 12 años.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), 439 de 500 diputados federales manifestaron la intención de buscar la reelección.

