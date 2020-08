150 mil pequeños comercios en quiebra por COVID-19 en el país: ANPEC

Ciudad de México.- En estos cuatro meses de la pandemia de COVID-19 en México se registra el cierre de 150 mil “tienditas de la esquina”, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). Por su parte, Cuauhtémoc Rivera, Presidente del organismo, dijo que:

“…Los mexicanos demandamos unidad de mando, altura de miras y resultados. Estos no son momentos para estar divididos, se requiere de una alta sensibilidad social para entender que no hay condiciones para aumentar ningún tipo de impuestos; no podemos seguir horadando los bolsillos de los consumidores, la gente no lo resiste más. Tiempos de guardar y de corresponsabilidad social. El método es simple, siempre ponerse en los zapatos del otro…”

Asimismo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer los resultados de su 12a Encuesta: “Impacto Covid-19 en el Pequeño Comercio” y entre los hallazgos más importantes, se encuentran que:

- El 93.52 por ciento manifestó que las principales causas que orillaron al cierre de sus negocios en tiempos Covid-19 son: caída de las ventas, encarecimiento de servicios públicos (energía eléctrica y gasolinas); falta de capital de trabajo, plazos reducidos para pago a proveedores, inseguridad (asalto a mano armada y robo hormiga), rentas y salarios.

- El 90 por ciento señala como los principales retos que el Covid-19 le ha impuesto: surtido de calidad a precios competitivos; protocolo preventivo (cubre bocas, gel antibacterial, sanitización y atención uno a uno) y opción de servicio a domicilio.

- El 89 por ciento manifestó no haber recibido ningún apoyo del gobierno ni de proveedores para sortear los estragos de Covid-19.

- El 70 por ciento percibe un mal manejo de la emergencia sanitaria, confuso y contradictorio por parte del gobierno.

Por ejemplo: No se terminan de poner de acuerdo si es necesario o no, el uso del cubre bocas.