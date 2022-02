200 años de creación del Congreso Mexicano confronta a diputados

En Sesión Solemne, la Cámara de Diputados conmemoró los 200 años de la instalación del Congreso Mexicano. En ese entonces, 122 diputados conformaron el primer órgano deliberativo del país y hoy son 500 diputados y 128 senadores.

Era un día para festejar, pero las diferencias resurgieron entre el PAN y Morena .

La diputada del PAN, Margarita Zavala, en la tribuna reclamo “División de poderes para la dignidad de la nación. Esto es, diputadas y diputados, lo que hoy venimos a reivindicar, como lo hicieron los primeros parlamentarios de nuestro México. Sin intromisiones, sin amenazas, desarrollando la labor legislativa que el país necesita y controlando el ejercicio de gobierno. La dignificación de la política pasa por la dignidad y el decoro del Congreso y la férrea reivindicación de la autonomía del Poder Legislativo, que no debe permitir que ningún poder entre aquí a afectarnos”.

Morena revira al PAN.

Y desde Morena, el diputado Mauricio Cantú reviró “tenemos de legislar para el pueblo, no para intereses que los presionan a ustedes y ustedes saben de quienes hablo. No nos podemos dejar presionar y mientras estemos aquí defenderemos la voluntad del pueblo. No somos iguales, no somos iguales. Ustedes legislan, ustedes legislan para el pueblo de México, no para empresas extranjeras, no para una minoría rapaz”.

El PRI, llamo a las fuerzas políticas a aprehender de la historia, cesar violencia verbal reivindicar la libertad del Poder Legislativo y usar el diálogo.

“Hemos llegado al extremo de judicializar la política y confundir la división de poderes. Dejemos atrás la ceguera del odio y la persecución de la disidencia. No nos confundamos, alternancia no es revolución ni contrarrevolución, es una etapa del desarrollo democrático de nuestro país”, expresó el diputado Augusto Gómez Villanueva.

Pero el llamado no tuvo eco.