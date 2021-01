Derechos no se discuten: mujeres decidirán sobre aborto: Segob

La despenalización del aborto a nivel nacional es una decisión que tomarán las mujeres y los congresos estatales, aseguró esta mañana Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien recordó que los derechos no son discutibles.

En la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, le funcionaria indicó que mantiene su postura a favor de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación.

Sánchez Corderó, quien tiene tres días al frente de la conferencia mañanera, presentó el informe mensual sobre las acciones para eliminar las violencias contra las mujeres y no dejó pasar el momento para reiterar que llamaada cuarta transformación es feminista.

Y en ese sentido, aseguró que la paridad de género es una realidad en el gabinete federal pues el presidente es el primero en velar por los derechos de las mujeres.

Sobre el tema del aborto en México, Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, dijo:

“Ustedes saben siempre cómo he pensado desde hace muchísimos años, muchísimos años, y no he cambiado mi posición, pero como el Presidente lo ha dicho esto lo van a decidir las mujeres y sus representantes en los Congresos locales, porque ellas tendrán finalmente que tomar la última palabra”.

Destacó que sea una tema que se analiza en el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV) y aclaró que se trabaja en una estrategia gubernamental para la prevención de embarazos.

Al indicar que los derechos no se consultan, la titular de Secretaría de Gobernación manifestó que lo que debe pasar es que se establezcan los tipos penales sobre el tema.

