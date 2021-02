VIDEO: Abuelito y su perro rescatado venden gelatinas en calles de la CDMX

Un abuelito y su perro rescatado se han hecho virales en redes sociales al ser grabados vendiendo gelatinas de varios sabores en una gasolinera ubicada en Gran Sur, sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las grabaciones difundidas en Facebook y Twitter, don Inocente Medrano Sánchez de 83 años vende su producto en compañía de “Nacho”, su perro rescatado, en un carrito de supermercado con un letrero que dice: Postres y gelatinas “El abuelo y su perro fiel”.



Don Inocente cuenta que su esposa Teresa le sugirió vender el producto entre los vecinos de la colonia, pero debido a que vendía poco decidió llegar a esta gasolinera donde desde las 7 de la mañana ofrece una gran cantidad de gelatinas, flanes y arroz con leche.

Cuenta que aunque ha recibido apoyo de muchas personas, no quiere limosna, sino solo vender las preparaciones de su esposa.

“Yo vendía dulces en la escuela de Participación Social número 5, antes Amiga Obreras sobre San Fernando. Debido a la pandemia no nos dejaron, ahora estoy vendiendo mi producto para hacer ejercicio y no tullirme. No les pido limosnas, les pido que compren”, expresa.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay un millón 491 mil 619 adultos mayores, siendo Iztapalapa la zona con la mayor población.

Álvaro Obregón: 122 mil 319

Azcapotzalco: 78 mil 650

Benito Juárez: 87 mil 344

Coyoacán: 126 mil 592

Cuajimalpa de Morelos: 25 mil 803

Cuauhtémoc: 93 mil 809

Gustavo A. Madero: 203 mil 469

Iztacalco: 70 mil 907

Iztapalapa: 262 mil 64

La Magdalena Contreras: 38 mil 73

Miguel Hidalgo: 71 mil 111

Milpa Alta: 16 mil 437

Tláhuac: 46 mil 196

Tlalpan: 108 mil 894

Venustiano Carranza: 78 mil 964

Xochimilco: 60 mil 987