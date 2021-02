Adelfo Regino, director de atención a pueblos indígenas, da positivo a Covid-19

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó esta mañana que dio positivo a la prueba de Covid-19, esto luego de registrar algunos síntomas.

A través de su cuenta de Twtter, el funcionario indicó que se mantendrá en aislamiento voluntario como lo marca el protocolo de salud para evitar contagios dentro de su círculo cercano y que ya toma los medicamentos indicados.

Te puede interesar: Abren registro para vacunar a adultos mayores contra Covid-19

“Al presentar algunos síntomas, me he realizado la prueba de #COVID19 y he resultado positivo. Me mantendré aislado y estaré tomando los medicamentos que me han indicado. Seguiremos luchando por la vida y por la transformación de México! Cuidemos la salud de nuestros pueblos!”, escribió Regino Montes.

Al presentar algunos síntomas, me he realizado la prueba de #COVID19 y he resultado positivo.



Me mantendré aislado y estaré tomando los medicamentos que me han indicado.



Seguiremos luchando por la vida y por la transformación de México!



Cuidemos la salud de nuestros pueblos! — Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) February 2, 2021

Adelfo Regino Montes se suma a la lista de funcionarios que se han contagiado de Covid-19 en lo que va de la pandemia, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace nueve días fue diagnosticado con esta enfermedad.

Por lo menos una decena de funcionarios de primer nivel de la llamada cuarta transformación se han contagiado de Covid-19.

Entre los casos más recientes destaca el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien informó su resultado positivo a la prueba Covid-19 el pasado 10 de enero.

Previamente, también se contagiaron la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y los titulares de Hacienda, Arturo Herrera; de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos; del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo y el titular de la Procuraduría Federal de Consumidor, Ricardo Sheffield.

También, el embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, así como el entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, dieron también positivo a covid-19.

Mientras que Leticia Ánimas Vargas, coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, murió a causa de Covid-19, según informó el presidente el pasado 11 de enero.

Te puede interesar: Llega a México segundo embarque de sustancia activa de vacuna AstraZeneca