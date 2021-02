Abren registro para vacunar a adultos mayores contra Covid-19

Las autoridades sanitarias presentaron la plataforma de registro para iniciar el proceso de vacunación de adultos mayores, el segundo grupo dentro del plan nacional, luego del personal médico que combate en primera línea al Covid-19.

“Ya se abre el registro de personas adultas mayores en la plataforma del gobierno de México para la vacunación de personas adultas mayores. Y ojo, no se deje confundir por otras plataformas. Sabemos que hay algunas en los estados. No existe ninguna plataforma para la plataforma de vacunación. No se deje confundir con otras plataformas”, dijo un funcionario de la Secretaría de Salud.

Así te puedes registrar

Entra a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/

Introduce tu CURP.

Verifica que tus datos sean correctos.

Selecciona la opción “Quiero vacunarme”.

En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la CURP.

Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo.

Agrega el código postal.

Ingresa el teléfono (ya sea el tuyo o el de tus familiares). Procura que sea uno en el que puedas atender la llamada.

En la sección de “notas de contacto” puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

Da clic en “Enviar”

Una vez que te aparezca el siguiente mensaje: Ud. ha sido registrado exitosamente. Espere nuestra llamada donde le indicaremos su fecha y lugar de vacunación, da click en “Guardar” y tu registro estará completado.

Elaboran directorio de adultos mayores

Se trata de un esquema que incluye la elaboración de un directorio de los adultos mayores, principalmente en las ciudades, y otro realizado a partir de los padrones de beneficiarios de programas sociales que incluyen a adultos mayores de 67 años y de 65 en zonas rurales.

“La problemática que tenemos tiene que ver con la complejidad de las vacunas, los tiempos de entrega de los diferentes laboratorios. Será una jornada de vacunación atípica”, informó César Vélez Andrade, director general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, durante su participación en la conferencia de prensa mañanera.

Actualmente, los servidores de la nación, de la Secretaría del Bienestar, llaman al directorio disponible y posteriormente se reagendará la cita. El Registro Nacional de Población apoya dentro de la plataforma para realizar la consulta en el caso de que no se conozca la CURP.

La estratega de vacunación de los adultos mayores incluye también el funcionamiento de un Call Center descentralizado para confirmar las citas.