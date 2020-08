Aguántenla, dice Félix Salgado a panistas durante agrio debate en el Senado

Cd. de México.- Durante la discusión de un dictamen por el que somete a consideración de los legisladores autorizar la salida de elementos del ejército y de la fuerza aérea mexicanos para participar en el festival Internacional de música militar Torre Spasskaya 2020, en Moscú, Rusia, el senador Emilio Álvarez Icaza apuntó que el país está tendiendo hace una militarización no deseable, en múltiples las tareas que les han encomendado, como el control de puertos y aduanas, recientemente anunciado; la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles; la construcción de 2700 sucursales del Banco del Bienestar; la construcción de dos tramos del tren Maya; la construcción de los cuarteles de la guardia nacional; la remodelación de 12 hospitales abandonados; la atención sanitaria del covid-19; la fabricación de ropa para el personal médico; apoyo para combatir el robo de combustible y custodia pipas de Pemex; capacitación de los cuerpos policiacos; la vigilancia migratoria en la frontera norte y sur del país; el apoyo al programa sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro; así como la vigilancia de recursos de programas sociales e incluso la distribución de fertilizantes.

“Me parece que hay un fenómeno creciente de militarización pausada en este país. La renuncia del secretario Javier Jiménez Espriú me parece una poderosa advertencia social. Es una renuncia absolutamente digna para hacer saber a esta sociedad el peligro que existe de seguir avanzando de manera sistemática en el uso contrario al que la Constitución prevé para las fuerzas armadas. En tiempos de paz no puede estar haciendo estas cosas”, dijo Álvarez Icaza.

Coincidió el panista Julen Rementería, al subrayar que una cosa es el combate a la corrupción y otra darle la administración y el manejo de puertos y aduanas a las fuerzas armadas.

“Con base en este argumento del combate a la corrupción al rato se puede encomendar cualquier tarea a las fuerzas armadas y ese no es su propósito. Ahora si aquí algunos creen que ese argumento suficiente pues primero, para poder respetar la ley, hay que cambiarla porque la Constitución lo prohíbe. En tiempos de paz las fuerzas armadas sólo pueden hacer aquello que es inherente a su ser nada más”, dijo el panista.

Pero el senador Félix Salgado Macedonio aseguró que la corrupción estaba arraigadA en los puertos en las aduanas y en los aeropuertos. Y aprovechó para darle un golpe a los implicados en el caso Odebrecht.

"¿Qué está diciendo (Emilio) Lozoya? Ya saben que llegó a México enfermito del estómago. ¿Saben porque está enfermo del estómago? Porque ya va a empezar a soltar la sopa que trae adentro. Es mucha sopa la que trae adentro y la va a empezar a soltar y muchos de ustedes van a salir embarrados. Se los puedo asegurar”, dijo el morenista, lo lo que provocó gritos desde la bancada del pan qué le exigían revelar los nombres.

“Ya luego van a ver los nombres. Nomás no salgan huyendo. No se vayan antes de la hora. Como ven que el barco se está hundiendo ya se andan yendo. No se vayan. Aguantenla, espérense tantito. Es honesto reconocer que hundieron al país en la corrupción. El pri-ncipado y la pandemia azul hundieron al país en la corrupción”, remató Salgado.

Finalmente, con 91 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, los senadores concedieron autorización para que elementos de las fuerzas armadas acudan a Rusia para participar en el festival internacional de música militar.