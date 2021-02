Conoce al primer mexicano en recibir la vacuna Sputnik V

Ahmed Aguilar radica en Rusia desde hace cinco años y es el primer mexicano en recibir la doble dosis de la vacuna Sputnik V contra Covid-19, por la cual solo registró fiebre después de su aplicación.

El mexicano se vacunó de forma gratuita en Rusia, pues el gobierno de Vladimir Putin estipuló que la dosis de Sputnik V será gratis para la población, incluso para los extranjeros. La primera aplicación fue el 25 de diciembre de 2020 y la segunda el pasado 15 de enero.

A él se la cedió su esposa, quien al ser periodista estaba entre los grupos prioritarios considerados en esa nación, sin embargo, no se la aplicaron porque está embarazada.

“Tuve acceso en esa fecha porque en Rusia había prioridad para tres grupos: médicos, maestros y periodistas y mi esposa es periodista, y tenía asignada la vacuna, pero ella está embarazada y no podían aplicársela, entonces me la cedió. Sigo con la preocupación y el temor de que ella estando embarazada en cualquier momento podría contagiarse”, reveló en entrevista para medios nacionales”, dijo en una entrevista.

Hoy mi marido @AhmedAguilar recibió la segunda dosis de la vacuna @sputnikvaccine completando el proceso y en 2 semana se realizará la prueba de anticuerpos para saber sus niveles, gracias @ActualidadRT es el primer Mexicano en recibir la vacuna rusa en el 🌍 pic.twitter.com/VDTDCZownc — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) January 15, 2021

De acuerdo con el mexicano, el efecto secundario que presentó fue fiebre y también le pidieron no exponerse a calor, no realizar ejercicio y no ingerir bebidas alcohólicas tres días antes y tres después de recibir la inmunización, y, en caso de ser necesario, tomar paracetamol.

Antes de aplicarse la primera dosis, Ahmed Aguilar tuvo que someterse a una una prueba PCR y de anticuerpos, para demostrar que no se encontraba infectado con el virus.

Recordó que la vacuna está respaldada por los recientes resultados publicados por la revista médica The Lancet.