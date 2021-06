Alistan acción de inconstitucionalidad contra mandato de Zaldívar

Ciudad de México. Concluyeron los foros sobre la independencia del Poder Judicial y legisladores de oposición y algunos morenistas en la Cámara de Diputados anunciaron que en los próximos días presentaran una acción de inconstitucionalidad en contra de la ampliación de mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar y de otros artículos de la reforma al Poder Judicial que vulneran garantías judiciales.

Y es que para los diputados la preocupación no solo se centra en el artículo décimo tercero transitorio sino en la independencia total del Poder Judicial, los procesos ante tribunales y futuras reformas.

“Será fundamental esta acción de inconstitucionalidad porque no es solamente importante demostrar ante la Suprema Corte de Justicia de la nacional la inconstitucional del articulo décimo tercero artículo transitorio sino también recalcar la inamovilidad de judicial, cuestionar la posibilidad de que se concentren casos discrecionalmente en tribunales específicos y eliminar aquellos procesos sancionatorios para jueces cuando no cumplan con las garantías constitucionales mínimas, tales como la garantía de audiencia y certeza jurídica”, acuso la panista Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Durante el Foro Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI alerto, “esto abre la posibilidad y puede generar un precedente de que nuestra Carta Magna podría ser modificada a través de legislación secundaria, lo cual resulta muy peligroso”.

Diputados de Morena se suman a la acción

Algunos diputados de Morena, como Lorena Villavicencio, se dijeron listos para sumarse a la acción de inconstitucionalidad.

“Las leyes no pueden ser trajes a la medida, sino que tienen que ser generales, abstractas y no pueden ser personalizadas. Me parece que tenemos la obligación de presentar, promover, sin ningún titubeo, la acción de inconstitucionalidad porque no podemos permitir que se siente este precedente que sería muy peligroso y podría amenazar y, lo digo en esos términos, podría amenazar nuestra democracia, donde la división de poderes y el respeto a la ley es un elemento fundamental”, acuso la legisladora.