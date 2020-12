Amazon adquiere Wondery para impulsar podcasts

Amazon.com Inc comprará la startup de podcast Wondery, con el objetivo de reforzar el contenido no musical en su aplicación Amazon Music.

A principios de este mes, el Wall Street Journal reportó que las firmas estaban negociando acuerdos, dando a Wondery una valoración de más de 300 millones de dólares.

Amazon se suma al mercado de los podcasts, un área clave para Spotify Technology, que ha invertido a lo grande en el intento por convertirse en la plataforma de contenido de audio más importante.

Amazon se sumó al negocio de los podcast el pasado septiembre para intentar ganar terreno a rivales como Spotify o Apple, que se han diferenciado con productos propios y han aprovechado la popularidad de sus servicios de ‘streaming’ para sumar adeptos.

La empresa fundada por Jeff Bezos es propietaria de Audible, que ofrece audiolibros y conocidos podcast como “This American Life”, “Pod Save America” o “You’re Wrong About”.



Wondery, que cuenta con podcasts populares como “Dirty John”, “Dr. Death” y “Business Wars”, tiene alrededor de 20 millones de oyentes únicos mensuales, según un reporte de Variety.

El mes pasado, Bloomberg News reportó que tanto Apple Inc como Sony Music Entertainment han tenido reuniones para la compra de Wondery.

Bloomberg News reportó que tanto Apple Inc como Sony Music Entertainment han tenido reuniones con los desarrolladores de la startup para la compra de Wondery.

Los dactos más actuales muestran que cerca de 50 millones de personas escuchan podcasts de manera mensual, y se estima que el consumo se incrementará a 6 mil millones de horas escuchadas en 2013 a 15 mil millones al cierre de 2020.