AMLO: “El 2021 será el año oficial de la Independencia”

Este domingo, Andrés Manuel López Obrador publicó un video en sus redes sociales en el cual aseguró que este año que comienza será el año oficial de la Independencia, sin dar un motivo concreto de porque llamar así al 2021.

Lo que sí dijo el mandatario es que, para él, el panorama venidero es bastante bueno, pues considera que tanto en el tema de salud como en el de economía, México logrará recuperarse de la crisis del coronavirus.

“Estamos comenzando este año 2021 y yo quiero utilizar palabras (...) optimistas que quiero transmitirles a ustedes, tengo fe y esperanza en el porvenir y no es un deseo sin fundamento, tengo pruebas, elementos para decirles que vamos a salir adelante, vamos a enfrentar las dos crisis, vamos a mejorar la situación sanitaria y la situación económica en nuestro país”, dijo AMLO en un Live transmitido en su canal de YouTube.

“En cuanto a la pandemia vamos a seguir enfrentándola, vamos a seguir el propósito de que nadie se quede sin ser atendido, que no falten las camas, que no falten los equipos que no falten los médicos. Desde luego lo que deseamos más es que no nos enfermemos, por eso todo lo preventivo que podamos hacer nosotros mismos es fundamental”, indicó Presidente.

2021 será el año oficial de la Independencia, pero también el de la esperanza en el porvenir.https://t.co/qpa0BZDkOr pic.twitter.com/f2iYQnwAmM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 2, 2021

En ese mismo sentido, López Obrador reiteró que para finales de enero se prevé tener ya vacunados a todos los médicos de la primera línea de combate contra los coronavirus ya vacunados; mientras que a los ancianos se espera que para finales de marzo ya todos hayan sido inmunizados con la vacuna de CanSino.

“Tenemos una esperanza en la vacuna, somos el primer país de América Latina en el que se está aplicando la vacuna contra el Covid. Hemos recibido 53,625 dosis y se han aplicado el 61% de ellas hasta hora, todo esto al personal médico que está en hospitales Covid (...) Primero proteger a los que están salvando vidas. El 5 de enero llegan 50 mil dosis más y en tres semanas posteriores tendremos ya 1 millón 400 mil dosis para vacunar a alrededor de 750 mil trabajadores de la salud que atienden Covid”, aseguró AMLO.