Juicio a expresidentes es popular, no jurídico: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “es algo bueno” el hecho de que el Senado de la República haya aprobado la consulta contra expresidentes, pues de esta forma se evitará que la impunidad continúe en sexenios futuros.

El día de ayer, el pleno del Senado de la República aprobó, con 65 votos a favor y 49 en contra, el dictamen que expide la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador sobre un juicio hacia los expresidentes; ante esto, el Jefe del Ejecutivo dijo que ha sido un paso importante.

Es algo muy bueno lo que se consiguió; todavía no se les pasa el enojo a los conservadores (..) de que se haya aprobado en la Corte, la constitucionalidad de la consulta (…) Yo creo sí fue algo importante

El presidente López Obrador señaló que el “Tribunal Popular” se encargará en enjuiciar a los cinco expresidentes, por lo que se tomará como ejemplo para futuros mandatarios y así evitar un abuso de poder como se venía realizando en sexenios anteriores.

Es el tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos (…) Ya es un juicio ciudadano (…) Es un mensaje para la no repetición de los abusos, para que no impere, prevalezca la impunidad. Yo sí creo que es importante

Por otra parte, señaló que anteriormente no se había hecho un proceso similar, por lo que fue un paso positivo. No obstante, especificó que el día de la consulta puede ser el mismo día de las elecciones para reducir gastos, aunque aclaró que esta no costará 8 millones de pesos como se ha dicho, pues se trata de un rumor más.

Incluso, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que tome en cuenta a la población como voluntaria para realizar la consulta y, de esta forma, también reducir gastos.

“La pregunta, al momento, si se vota por el sí pues es ya un sentimiento en contra de los ex Presidentes. Ya sólo ese señalamiento es un juicio, es el tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos. Si dicen no, ya están exonerados y la gente está contenta y no quieren que se regrese a esa página.

“Acuérdense que no todo es jurídico, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano, eso en una primera instancia, y luego -si va a por el sí- pues ya los procesos que están en curso, como siempre se ha dicho, se van a desahogar”, agregó el mandatario.

