Desde Michoacán, AMLO pide que no haya censura en las redes sociales

Luego que Twitter suspendiera de forma permanente la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que no haya censura en redes sociales como Twitter o Facebook y que mantengan su apertura.

Esto, con la finaldad de que se garantice el derecho del pueblo a la información, pues aseguró que eso es la esencia de la libertad, reiteró el mandatario mexicano.

Durante la inauguración del Cuartel General de la Guardia Nacional en Cotija, Michoacán, el mandatario dijo que con la pandemia es imposible realizar reuniones más nutridas en lugares públicos, pero confió en que pronto pase la “pesadilla” y todo vuelva a la normalidad.

Y ante ello “ahora lo tenemos que hacer (comunicarse) de esta manera, guardando sana distancia y a través de las redes sociales, las benditas redes sociales. Ojalá se mantengan siempre con apertura, que no haya censura en las redes sociales para que siga existiendo comunicación y se garantice el derecho del pueblo a la información, esa es la esencia de la libertad”.

Ayer, la empresa Twitter suspendió de de forma permanente la cuenta personal del presidente Donald Trump, ya que desde su punto de vista y de acuerdo con sus políticas, sus mensajes incitan a la violencia, esto tras lo ocurrido en el Capitolio el miércoles pasado, cuando sus simpatizantes ingresaron de forma violenta al recinto, hecho que dejó 5 muertos.

AMLO INAUGURA CUARTEL DE LA GN

El Presidente visitó este sabado el estado de Michoacán en donde inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional en Cotija.

Ahí dijo que la Policía Federal, que era lo único que tenía el gobierno federal para enfrentar el flagelo de la violencia, para enfrentar el grave problema de la inseguridad pública, en su momento, en su mejor momento, esa Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y casi el 50 por ciento eran trabajadores administrativos, se contaba realmente con 20 mil elementos operativos en todas las divisiones de la Policía Federal, 20 mil para atender la demanda de seguridad de todo el país.

Pero, además, agregó, en todo el tiempo que existió la Policía Federal no se hicieron cuarteles, no se consolidó la infraestructura básica para mantener a la Policía Federal.

“Se llevaban a cabo operativos en los estados cuando había una situación grave de inseguridad, mandaban a elementos a acampar, a vivir a la intemperie, algunos en hoteles. Una situación muy indigna, lamentable, poco decorosa para los elementos encargados de garantizar la seguridad pública”, recordó.

En ese sentido, aseguró que todo ha cambiado porque ya no existe esa Policía Federal y ahora existe la Guardia Nacional.

“Ya no es el concepto de que la Policía Federal anterior o la nueva corporación vayan a estados con conflictos graves por temporadas y se estén rotando, estén en todo el país; si se complica la situación en Guanajuato, allá en Guanajuato, ya se apacigua Guanajuato y ahora a Michoacán, y luego a Tamaulipas y luego a Quintana Roo y luego a Chihuahua. No, ya esa no es la estrategia, ahora son coordinaciones territoriales, 266 coordinaciones territoriales, pensemos 266 bases operativas, 266 cuarteles para permanecer en las regiones, no estar de un lado a otro. Esta es la nueva estrategia”, recordó.

