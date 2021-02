“Pronto, muy pronto”, plan de modernización de hidroeléctricas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “pronto, muy pronto” dará a conocer un plan de modernización para todas las plantas hidroeléctricas, que habían estado en el abandono y subutilizadas en administraciones anteriores.

A inaugurar las unidades de turbogas aeroderivadas, en Baja California Sur, el presidente dijo que se cambiarán turbinas en todas las hidroeléctricas para incrementar la energía de bajo costo, además de que es la energía más limpia que se tiene y se cuenta con toda la infraestructura.

“Tenemos que recoger esa experiencia de tener varias opciones... en Texas, lo digo con todo respeto, no tienen más posibilidad que el gas natural, viene esta crisis y no tienen opción, no tienen alternativa. Aquí, cuando empieza a incrementarse el precio del gas natural y cuando se decide que no nos va a abastecer se cotratan baros de gas licuado, y otras acciones, es una buena opción no estar apostando solo a un tipo de combustible”, insistió.

El mandatario federal dijo estar muy satisfecho con el resultado, con la forma en que se enfrentó esta crisis por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace unos días en el norte del país, por lo que reconoció a los trabajadores y técnicos del organismo, encabezado por Manuel Bartlett.

El presidente López Obrador inauguró dos Unidades de Generación Turbogás Aeroderivadas para generar energía eléctrica y garantizar el abasto de Baja California hasta que concluya su gobierno y desde ahí reiteró que va por una planta que sea operada en manos de CFE y utilice gas natural.

“Agradecer mucho a los que nos hicieron caso en los momentos difíciles y de más demanda, y apagaron los focos, otros que están obnubilados, los conservadores, corruptos echaron a andar una cotracampaña...”, recordó.

El mandatario volvió a arremeter contra los críticos de su gobierno a quienes les reprochó si pudieron dormir con la luz encendida, durante los apagones en en norte del país.

AMLO PIDE A DIPUTADOS APROBAR REFORMA





El presidente reiteró su llamado a los legisladores a que “actúen pensando en el pueblo y no en las empresas” y prueben la próxima semana su iniciativa de reforma en materia energética, pues esto garantizará que no haya apagones, que no haya crisis de energía eléctrica y no haya alza en las tarifas de luz.

Advirtió que de aprobarse su iniciativa también se garantizarán precios justos también a las empresas.

“Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque eso significa seguridad para todos los mexicanos. Significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no habrá apagones, y significa algo muy importante que no debe olvidarse, durante el periodo neoliberal cada año aumentaba la luz, el precio de la luz, año con año, desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz porque estamos cumpliendo el compromiso de que no aumentará el precio de la luz”, recordó.

En ese sentido, destacó que por ello “necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo y no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el pueblo, en el consumidor y no sólo en el consumidor doméstico, sino que se piensa en las empresas que con el modelo neoliberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica, con la CFE fortalecida se garantiza que no falte la luz y que se paguen precios justos, no sólo en cuanto al consumo doméstico sino al consumo de las empresas y del comercio”.

