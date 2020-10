Lo que ocurre en Morena pasa en todos los partidos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar su opinión sobre la pugna interna que se vive en Morena por la elección de su líder nacional entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, quienes se encuentran en un empate ténico para ocupar la presidencia de esa fuerza política.

En su conferecia de prensa mañanera, el mandatario federal fue cuestionado sobre los dimes y diretes entre ambos personajes políticos, quienes han intercambiado acusaciones tras los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) que los pone en un empate técnico, por lo qie se realizará otra consulta.

Sobre el tema dijo que no opinará y sólo atinó a decir que esas situaciones ocurren en todos los partidos políticos.

No opino de eso para no meternos en la cosa partidista. Solo cuando hay una cosa grave, pero eso es algo, vamos a decir, algo muy común en los partidos. Ya que se pongan de acuerdo

El pasado fin de semana, los candidatos a dirigir Morena intercambiaron duras acusaciones y mientras Porfirio Muñoz Ledo advirtió que acudirá hoy a las instalaciones del partido a rendir protesta como Presidente, Mario Delgado acusó a su compañero de bancada de querer perpetrar “un golpe de Estado” en el partido.

Incluso lo acusó de querer dividir al partido para desconocer al presidente.

El presidente, en tanto, dejó en claro que “una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno... por eso no puedo estar hablando tanto de estos temas y porque lo que quisieran mis adversarios es que yo me inmuscuyera en estos asuntos y no me corresponde, ya tengo otros asuntos que atender como para buscar meterme en otras cuestiones”.

