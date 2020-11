No hay acuerdos en lo oscurito con EUA por liberación de Cienfuegos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo pacto en lo oscurito con el gobierno de Estados Unidos para liberar al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que “quien sabe qué estaban pensando o quién les filtró esa información”, ya que su gobierno no hace “acuerdos en lo oscurito” como cuando se acordó el convenio “Rápido y Furioso”.

Se equivocaron... insinuaron que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado... Quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información, porque esa era una práctica muy arraigada y perversa de que se filtraban informaciones para generar desconcierto y quitarle fortaleza a las instituciones y poner en entredicho al gobierno de México...

TE PUEDE INTERESAR:

Alertan por inminente desbordamiento del Río Usumacinta en Tabasco

Dijo que en lo que respecta a la repatriación del general Cienfuegos, se hizo respetar la soberanía nacional a través del poder ejecutivo.

Se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano y hubo apoyo, colaboración del gobierno de Estados Unidos, enviaron información, se envió la información a la Fiscalía General y se tiene que reponer el procedimiento, eso es todo porque el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que se haya comprometido a ejecutar una orden aprehensión contra un poderoso capo de la droga a cambio de que el gobierno de #EUA retirará los cargos contra el exsecretario Salvador Cienfuegos. pic.twitter.com/jTgOaYyKCr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2020

Dijo que si se miente y se busca perjudicar a México “tenemos que replicar, informar, argumentar, no quedarnos callados por eso es importante la autoridad moral porque si hay autoridad moral hay autoridad política”.

En su conferencia de prensa diaria, el presidente comentó que si su gobierno se mete a hacer “acuerdos en lo oscurito, surge una situación de esta naturaleza, de este tipo y de inmediato se exhibe al gobierno, se pierde autoridad pero no, ya no es lo de antes”.

Y refirió que antes los gobiernos se ponían de acuerdo con las agencias extranjeras y echaban a andar operativos como “Rápido y Furioso” y dejaban pasar armas para ver cómo iban a llegar a manos de delincuentes”.

Insistió en que México ya tiene autoridades confiables como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que su gobierno no está “de florero” y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, por lo que pidió confianza en que el tema del general en retiro se hará lo necesario.

Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, López Obrador insistió en que no tenía indicios de las investigaciones que realizaba en su contra el gobierno de Estados Unidos.

“En este caso, no teníamos nosotros información, no (ni siquiera indicios). Ese es otro principio, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por eso cuando me informan oficialmente me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación”, dijo el presidente López Obrador.

Por ello, agradeció al gobierno de Donald Trump porque ha habido una buena relación de cooperación y confianza.

TE SUGERIMOS LEER:

“Prohibido prohibir": AMLO deja en manos de la CDMX festejos a la Virgen de Guadalupe