“Prohibido prohibir": AMLO deja en manos de la CDMX festejos a la Virgen de Guadalupe

El próximo 12 de diciembre de 2020 se conmemora el 489 Aniversario de la Aparición de la Virgen de Guadalupe pero en tiempos de pandemia por Covid-19, han sido muchas las especulaciones en torno a la forma en que se realizarán los festejos de millones de mexicanos y fieles del mundo que acuden a la Basílica de Guadalupe.

Sobre este tema fue cuestionado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se pronunció por la libertad de los ciudadanos. Tras reiterar que él opina que está “prohibido prohibir”, apeló a tener confianza en la ciudadanía para llevar a cabo esta conmemoración.

Nosotros desde el principio hemos puesto por delante la libertad. No ha habido excesos de confinamientos, medidas restrictivas, muchos menos toque de queda, acabo de decirlo en la reunión del G20 y así vamos a continuar, confiando en la gente, no imponiendo las cosas, en el marco de nuestra concepción de prohibido prohibir, la libertad ante todo

#EnLaMañanera | El presidente @Lopezobrador_ sugirió evitar aglomeraciones este 12 de diciembre, aunque reiteró que su gobierno apuesta a la libertad de decisión de los fieles católicos que acuden cada año a la Basílica de Guadalupe pic.twitter.com/aV0AGuDz5k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

Incendian palacio municipal de Fresnillo por feminicidio de Sofía

En su conferencia de prensa diaria, desde el salón Tesorería del Palacio Nacional López Obrador dijo que “la libertad ante todo y en este caso ha habido comunicación con la Iglesia católica, esta relación la lleva la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) y ha habido muy buena participación de la jerarquía católica”.

Dijo que las autoridades eclesiásticas “han ayudado mucho y estoy seguro de que pronto se va a emitir un comunicado sobre los festejos del día de la Virgen de Guadalupe y queremos que surja este planteamiento de las mismas autoridades eclesiásticas”.

Aseguró que es necesario que se tomen medidas para que “se ayude a que la gente obedezca y se evite que haya agrupamientos, que no haya reuniones de muchos ciudadanos, muchas personas y que no se afecte el combate a la pandemia, que no haya más contagios, que se eviten este tipo de reuniones masivas. Se va contar con la participción de la Iglesia católica”.

Tras señalar que este tema le corresponde al gobierno de la Ciudad de México, dijo ser partidario “de que todos ayudemos, todos participemos y que se confíe en la gente. Que decidan de qué manera se puede llevar a cabo la celebración sin riesgo de contagios; la peregrinación a la Villa que es lo que hay que poner por delante. Qué se recomienda en este caso para que la gente ayude en esta celebración”.

TE PUEDE INTERESAR:

Alertan por inminente desbordamiento del Río Usumacinta en Tabasco