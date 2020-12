AMLO recurre al Poder Judicial ante censura del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Poder Judicial debe resolver si el jefe del Ejecutivo puede o no pronunciarse sobre la democracia, después de que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral le dictó una “tutela preventiva”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el @INEMexico cuestiona su gobierno por la agenda de cambios que ha implementado desde 2018 pic.twitter.com/p0ba2SsEkK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 10, 2020

“Estamos haciendo una consulta y a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, a nuestra libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre los argumentos que presentó la Consejería Jurídica al INE.



El presidente López Obrador dijo que se debe determinar si él puede hablar sobre democracia y sobre otros temas.

“La consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto. Si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vetado para el presidente, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México y sobre otros temas, pero básicamente es lo que tiene que ver con hacer valer la democracia.

Si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, es decir, que no debe de haber fraude electoral, que no debe haber compra de votos, que no deben utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, candidatos, si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan”, dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si se sentía censurado por el INE, el presidente López Obrador dijo que siente que ellos tienen una visión distinta a la cuarta transformación.

“Siento que ellos tienen una visión distinta a la nuestra, hemos tenido diferencias con el INE; sin embargo, nosotros respetamos a las instituciones. Si tenemos diferencias, porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda ¿o estoy mintiendo?

Entonces, hay consejeros que firmaron en el 2006 un manifiesto, todavía no eran consejeros, pero por eso llegaron a ser consejeros, sin duda, firmaron un manifiesto en donde se decía que las elecciones del 2006 se habían realizado con transparencia y limpieza y con legalidad, los que hoy, uno o dos, son consejeros.