AMLO pide a universidades públicas combatir corrupción para eliminar cuotas

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las universidades públicas administrar mejor su presupuesto, basado en los principios de honradez y austeridad pues con esto se va a permitir “quitar las cuotas”.

En su primera conferencia del año 2021 desde el Palacio Nacional, el Presidente dijo que se debe hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas porque a veces son elevadas e impiden que se pueda estudiar en estas instituciones.

López Obrador dijo que si bien las cuotas sirven para que las universidades se alleguen de más recursos, tiene que hacer un esfuerzo administrando sus presupuestos con honradez y austeridad republicana.

“Tienen que irse quitando las cuotas, para eso no solo es que reciban más presupuesto las universidades, es un medio, una opción que tengan más recursos, pero también se tiene que hacer un esfuerzo respetando su autonomía para que se administre con honradez el presupuesto, que no se roben el dinero y que haya austeridad republicana”, insistió.

El presidente López Obrador hizo un llamado para que se dé un movimiento al interior de las universidades y no haya corrupción pues eso permitirá cuotas.

“Es una vergüenza que universidades grandes de estados importantes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre, no es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo mundo”, refirió.

Indicó que todos los sectores deben hacer un gran esfuerzo para que nadie se quede sin estudiar; “que no haya rechazados como antes. Aún con la privatización llegó el momento que ya no crecía la matrícula de las universidades privadas, se auspició que se abrieran muchas y se dejó de apoyar de manera deliberada a las universidades públicas, creció la matrícula pero se estancó porque la mayoría de nuestro pueblo no tiene para pagar colegiatura por muy barata que sea”.

