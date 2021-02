El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su tratamiento contra Covid-19, tras dos semanas de permanecer fuera de la escena pública, pero continúa bajo observación por su condición clínica debido a que es hipertenso.

El presidente López Obrador reveló que en el tratamiento antiviral sobre Covid-19 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán participaron 120 voluntarios, quienes recibieron 300 pesos como apoyo por su colaboración, incluido él.

“Tengo entendido que somos hasta ahora 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara, es un protocolo de investigación, ayer me hicieron mi revisión, me sacaron muestras para seguir con los exámenes”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre la investigacipon en la que participó para tratar el Covid-19.

“Ya terminé el tratamiento, nada más es la observación con análisis. Ayer me sacaron sangre, entonces para saber cómo se comporta el virus, como se está comportando y efectos secundarios, porque, como todos sabemos, se afecta a los pulmones, es lo primero que se afecta, pero también el tratamiento tiene que cuidar que no se afecten otros órganos: riñones, el hígado. En mi caso, el corazón, porque soy hipertenso, afortunadamente bien”, informó en conferencia de prensa.

El presidente López Obrador dijo que participó en un protocolo de investigación para dar seguimiento a las secuelas de la enfermedad que ha dejado un millón 936 mil 013 casos positivos y 166 mil 731 defunciones, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud.

“En eso estoy, pero bien, yo desearía para todos que les fuera bien, me duele mucho, lo digo de manera sincera de que por esta terrible enfermedad pierdan la vida seres humanos conocidos, que esta pandemia nos esté dejando tanto dolor y también (quiero) animar a los que están en hospitales que ya llevan tiempo, muchos salen adelante, otros desgraciadamente no, es muy duro, entonces es fuerte, entonces (…) yo firmé, en ejercicio de mi libertad, que me sometía al tratamiento”.

Ayer, López Obrador se reincorporó a su agenda habitual que comienza, cinco de siete días, con la conferencia de prensa, en la que agradeció las muestras de apoyo y aseguró que no utilizaría el cubrebocas de manera habitual, a pesar de que es una medida de prevención recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Entre las primeras actividades públicas en las que participará está la Marcha de la Lealtad martes asistirá a la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, hoy en la Ciudad de México, la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea y la ceremonia del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, a realizarse el próximo domingo en Oaxaca.