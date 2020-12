Ante críticas, Monreal defiende Ley para regular presencia de agentes extranjeros en México

Ciudad de México. El Coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal defendió los cambios a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes extranjeros en México. Ante la serie de cuestionamientos que ha despertado la legislación aprobada por el Congreso, que vigilará y monitoreará las actividades de los agentes extranjeros, como los que pertenecen a la DEA o a la CIA de Estados Unidos, entre otras más, Monreal Ávila dijo que la decisión responde a cuestiones de soberanía nacional y descartó que pudiera lesionar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.



“No, yo defiendo la decisión del Congreso, de haber legislado en materia de seguridad nacional. Todas las naciones tienen su normatividad interna. Si nosotros enviamos a un agente de la Fiscalía General de la República, o a un agente de alguna institución de investigación mexicana a Estados Unidos, les obligan a sujetarse a leyes norteamericanas al momento de ingresar y de trabajar allá. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo en una clara reciprocidad de relaciones bilaterales en materia de seguridad nacional. Yo defiendo la Reforma; la voté convencido. Porque entonces es lo mismo, no podemos alterar al vecino porque tenemos temor de que reaccionen virulentamente contra un país soberano”.







Distintos sectores han criticado la reforma pues aseguran que se trata de beneficiar al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos por lo que también la Ley ha sido calificada como la “Ley Cienfuegos”. Además se ha insistido en que el trabajo eficaz en contra de los narcotraficantes que operan en nuestro país proviene en un porcentaje muy superior del trabajo que realizan los agentes de la DEA en México, mientras que la eficacia de los agentes mexicanos es muy reducida en este campo. Sin embargo Monreal dice que no hay porque temer ni asustarse ante la reforma.

“Es sano, no sé por qué se asustan algunos de que va a haber una guerra, o que va a haber un despropósito, y que va a haber una reacción virulenta contra México. Pues es nuestro derecho positivo y es nuestro derecho”.







Insistió en que hasta el momento no se tiene un registro preciso del número de agentes extranjeros, pero con las modificaciones legales esto se acabará.







“Todavía. No sabemos cuántos están aquí en México, no sabemos, es impresionante, nadie sabe. Yo he pedido el informe de cuántas agencias están aquí, cuántos son los agentes, si se les permite armas, qué están investigando, con quién se reúnen. Todo eso ya va a ser parte de la ley y de la obligación de los agentes para poder informarle a las autoridades mexicanas”.