Chadwick Boseman hace historia en nominaciones del Sindicato de Actores

El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) anunció a sus nominados para la premiación del próximo 4 de abril.

Sin duda alguna, la gran sorpresa de estas nominaciones la dio el fallecido actor Chadwick Boseman, quien consiguió cuatro nominaciones, un hecho inédito en esta premiación: una en la categoría de Mejor Actor (La Madre del Blues), otra por Mejor Actor de Reparto (Da 5 Bloods), y dos por Mejor Ensamble de Reparto (La Madre del Blues y Da 5 Bloods).

Estos son los nominados a la edición 2021 de los Premios del Sindicato:

CINE

MEJOR ACTOR

RIZ AHMED / Ruben, Sounf of Metal

CHADWICK BOSEMAN / Levee – La Madre del Blues

ANTHONY HOPKINS / Anthony – The Father

GARY OLDMAN / Herman Mankiewicz – MANK

STEVEN YEUN / Jacob – Minari

MEJOR ACTRIZ

AMY ADAMS / Bev – Hillbilly Elegy

VIOLA DAVIS / Ma Rainey – La Madre del Blues

VANESSA KIRBY / Martha – Fragmentos de una Mujer

FRANCES McDORMAND / Fern – Nomadland

CAREY MULLIGAN / Cassandra – Promising Young Woman

MEJOR ACTOR DE REPARTO

SACHA BARON COHEN / Abbie Hoffman – El Juicio de los Siete de Chicago

CHADWICK BOSEMAN / Stormin’ Norman – Da 5 Bloods

DANIEL KALUUYA / Fred Hampton – Judas and the Black Messiah

JARED LETO / Albert Sparma – The Little Things

LESLIE ODOM JR. / Sam Cooke – Una Noche en Miami

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

MARIA BAKALOVA / Tutar – Borat Subsequent Moviefilm

GLENN CLOSE / Mamaw – Hillbilly Elegy

OLIVIA COLMAN / Anne – The Father

YUH-JUNG YOUN / Soonja – Minari

HELENA ZENGEL / Johanna – News of the World

MEJOR ENSAMBLE DE REPARTO

DA 5 BLOODS

CHADWICK BOSEMAN / Stormin’ Norman

PAUL WALTER HAUSER / Simon

NGUYỄN NGỌC LÂM / Quân

LÊ Y LAN / Tiên Luu

NORM LEWIS / Eddie

DELROY LINDO / Paul

JONATHAN MAJORS / David

VAN VERONICA NGO / Hanoi Hannah

JOHNNY TRÍ NGUYỄN / Vinh Tran

JASPER PÄÄKKÖNEN / Seppo

CLARKE PETERS / Otis

SANDY HƯƠNG PHẠM / Michon

JEAN RENO / Desroche

MÉLANIE THIERRY / Hedy

ISIAH WHITLOCK JR. / Melvin

LA MADRE DEL BLUES

CHADWICK BOSEMAN / Levee

JONNY COYNE / Sturdyvant

VIOLA DAVIS / Ma Rainey

COLMAN DOMINGO / Cutler

MICHAEL POTTS / Slow Drag

GLYNN TURMAN / Toledo

MINARI

NOEL KATE CHO / Anne

YERI HAN / Monica

SCOTT HAZE / Billy

ALAN KIM / David

WILL PATTON / Paul

STEVEN YEUN / Jacob

YUH-JUNG YOUN / Soonja

UNA NOCHE EN MIAMI

KINGSLEY BEN-ADIR / Malcolm X

BEAU BRIDGES / Mr. Carlton

LAWRENCE GILLIARD JR. / Drew “Bundini” Brown

ELI GOREE / Cassius Clay

ALDIS HODGE / Jim Brown

MICHAEL IMPERIOLI / Angelo Dundee

JOAQUINA KALUKANGO / Betty X

LESLIE ODOM JR. / Sam Cooke

LANCE REDDICK / Kareem X

NICOLETTE ROBINSON / Barbara Cooke

EL JUICIO DE LOS SIETE DE CHICAGO

YAHYA ABDUL-MATEEN II / Bobby Seale

SACHA BARON COHEN / Abbie Hoffman

JOSEPH GORDON-LEVITT / Richard Schultz

MICHAEL KEATON / Ramsey Clark

FRANK LANGELLA / Judge Julius Hoffman

JOHN CARROLL LYNCH / David Dellinger

EDDIE REDMAYNE / Tom Hayden

MARK RYLANCE / William Kunstler

ALEX SHARP / Rennie Davis

JEREMY STRONG / Jerry Rubin

MEJOR ENSAMBLE DE DOBLES DE RIESGO

Da 5 Bloods

Mulán

News of the World

El Juicio de los Siete de Chicago

Mujer Maravilla 1984

TELEVISIÓN

MEJOR ACTOR EN SERIE CORTA O PELÍCULA PARA TV

BILL CAMP / Señor Shaibel – Gambito de Dama

DAVEED DIGGS / Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson – Hamilton

HUGH GRANT / Jonathan Fraser – The Undoing

ETHAN HAWKE / John Brown – The Good Lord Bird

MARK RUFFALO / Dominick Birdsey/Thomas Birdsey – I Know this Much is True

MEJOR ACTRIZ EN SERIE CORTA O PELÍCULA PARA TV

CATE BLANCHETT / Phyllis Schlafly – Mrs. America

MICHAELA COEL / Arabella – May I Destroy You

NICOLE KIDMAN / Grace Fraser – The Undoing

ANYA TAYLOR-JOY / Beth Harmon – Gambito de Dama

KERRY WASHINGTON / Mia Warren – Little Fires Everywhere

MEJOR ACTOR EN SERIE DE DRAMA

JASON BATEMAN / Marty Byrde – Ozark

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – This is Us

JOSH O’CONNOR / Prince Charles – The Crown

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman – Better Call Saul

REGÉ-JEAN PAGE / Simon Basset – Bridgerton

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE DRAMA

GILLIAN ANDERSON / Margaret Thatcher – The Crown

OLIVIA COLMAN / Reina Isabel II – The Crown

EMMA CORRIN / Princesa Diana – The Crown

JULIA GARNER / Ruth Langmore – Ozark

LAURA LINNEY / Wendy Byrde – Ozark

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

NICHOLAS HOULT / Peter – The Great

DANIEL LEVY / David Rose – Schitt’s Creek

EUGENE LEVY / Johnny Rose – Schitt’s Creek

JASON SUDEIKIS / Ted Lasso – Ted Lasso

RAMY YOUSSEF / Ramy – Ramy

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

CHRISTINA APPLEGATE / Jen Harding – Muertos para Mí

LINDA CARDELLINI / Judy Hale – Muertos para Mí

KALEY CUOCO / Cassie Bowden – The Flight Attendant

ANNIE MURPHY / Alexis Rose – Schitt’s Creek

CATHERINE O’HARA / Moira Rose – Schitt’s Creek

MEJOR ENSAMBLE DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

BETTER CALL SAUL

JONATHAN BANKS / Mike Ehrmantraut

TONY DALTON / Lalo Salamanca

GIANCARLO ESPOSITO / Gus Fring

PATRICK FABIAN / Howard Hamlin

MICHAEL MANDO / Nacho Varga

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman

RHEA SEEHORN / Kim Wexler

BRIDGERTON

ADJOA ANDOH / Lady Danbury

JULIE ANDREWS / Lady Whistledown

LORRAINE ASHBOURNE / Mrs. Varley

JONATHAN BAILEY / Anthony Bridgerton

RUBY BARKER / Marina Thompson

JASON BARNETT / Jeffries

SABRINA BARTLETT / Siena Rosso

JOANNA BOBIN / Lady Cowper

HARRIET CAINS / Philipa Featherington

BESSIE CARTER / Prudence Featherington

NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington

KATHRYN DRYSDALE / Genevieve Delacroix

PHOEBE DYNEVOR / Daphne Bridgerton

RUTH GEMMELL / Violet Bridgerton

FLORENCE HUNT / Hyacinth Bridgerton

MARTINS IMHANGBE / Will Mondrich

CLAUDIA JESSIE / Eloise Bridgerton

JESSICA MADSEN / Cressida Cowper

MOLLY McGLYNN / Maid Rose

BEN MILLER / Lord Featherington

LUKE NEWTON / Colin Bridgerton

JULIAN OVENDEN / Sir Henry Granville

REGÉ-JEAN PAGE / Simon Basset

GOLDA ROSHEUVEL / Queen Charlotte

HUGH SACHS / Brimsley

LUKE THOMPSON / Benedict Bridgerton

WILL TILSTON / Gregory Bridgerton

POLLY WALKER / Portia Featherington

THE CROWN

GILLIAN ANDERSON / Margaret Thatcher

MARION BAILEY / Reina Madre

HELENA BONHAM CARTER / Princesa Margarita

STEPHEN BOXER / Denis Thatcher

OLIVIA COLMAN / Reina Isabel II

EMMA CORRIN / Princesa Diana

ERIN DOHERTY / Princesa Anna

CHARLES EDWARDS / Martin Charteris

EMERALD FENNELL / Camilla Shand

TOBIAS MENZIES / Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo

JOSH O’CONNOR / Príncipe Carlos

LOVECRAFT COUNTRY

JAMIE CHUNG / Ji-Ah

AUNJANUE ELLIS / Hippolyta Freeman

JADA HARRIS / Diana “Dee” Freeman

ABBEY LEE / Christina Braithwhite

JONATHAN MAJORS / Atticus Freeman

WUNMI MOSAKU / Ruby Baptiste

JORDAN PATRICK SMITH / William

JURNEE SMOLLETT / Letitia “Leti” Lewis

MICHAEL KENNETH WILLIAMS / Montrose Freeman

OZARK

JASON BATEMAN / Marty Byrde

McKINLEY BELCHER III / Agent Trevor Evans

JESSICA FRANCES DUKES / Special Agent Maya Miller

LISA EMERY / Darlene Snell

SKYLAR GAERTNER / Jonah Byrde

JULIA GARNER / Ruth Langmore

SOFIA HUBLITZ / Charlotte Byrde

KEVIN L. JOHNSON / Sam Dermody

LAURA LINNEY / Wendy Byrde

JANET McTEER / Helen Pierce

TOM PELPHREY / Ben Davis

JOSEPH SIKORA / Frank Cosgrove Jr.

FELIX SOLIS / Omar Navarro

CHARLIE TAHAN / Wyatt Langmore

MADISON THOMPSON / Erin Pierce

MEJOR ENSAMBLE DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

MUERTOS PARA MÍ

CHRISTINA APPLEGATE / Jen Harding

LINDA CARDELLINI / Judy Hale

MAX JENKINS / Christopher Doyle

JAMES MARSDEN / Steve Wood/Ben Wood

SAM McCARTHY / Charlie Harding

NATALIE MORALES / Michelle Gutiérrez

DIANA MARIA RIVA / Detective Ana Pérez

LUKE ROESSLER / Henry Harding

THE FLIGHT ATTENDANT

KALEY CUOCO / Cassie Bowden

MERLE DANDRIDGE / Kim Hammond

NOLAN GERARD FUNK / Van White

MICHELLE GOMEZ / Miranda Croft

MICHIEL HUISMAN / Alex Sokolov

YASHA JACKSON / Jada Harris

JASON JONES / Hank Bowden

T.R. KNIGHT / Davey Bowden

ZOSIA MAMET / Annie Mouradian

AUDREY GRACE MARSHALL / Young Cassie

GRIFFIN MATTHEWS / Shane Evans

ROSIE PEREZ / Megan Briscoe

TERRY SERPICO / Bill Briscoe

COLIN WOODELL / Buckley Ware

THE GREAT

BELINDA BROMILOW / Aunt Elizabeth

SEBASTIAN DE SOUZA / Leo

SACHA DHAWAN / Orlo

ELLE FANNING / Catherine

PHOEBE FOX / Marial

BAYO GBADAMOSI / Arkady

ADAM GODLEY / Archbishop

DOUGLAS HODGE / Velementov

NICHOLAS HOULT / Peter

LOUIS HYNES / Vlad

FLORENCE KEITH-ROACH / Tatyana

GWILYM LEE / Grigor

DANUSIA SAMAL / Lady Antonia Svenskia

CHARITY WAKEFIELD / Georgina

SCHITT’S CREEK

CHRIS ELLIOTT / Roland Schitt

EMILY HAMPSHIRE / Stevie Budd

DANIEL LEVY / David Rose

EUGENE LEVY / Johnny Rose

SARAH LEVY / Twyla Sands

ANNIE MURPHY / Alexis Rose

CATHERINE O’HARA / Moira Rose

NOAH REID / Patrick Brewer

JENNIFER ROBERTSON / Jocelyn Schitt

KAREN ROBINSON / Ronnie Lee

TED LASSO

ANNETTE BADLAND / Mae

PHIL DUNSTER / Jamie

BRETT GOLDSTEIN / Roy

BRENDAN HUNT / Coach Beard

TOHEEB JIMOH / Sam Obisanya

JAMES LANCE / Trent Crimm

NICK MOHAMMED / Nathan Shelley

JASON SUDEIKIS / Ted Lasso

JEREMY SWIFT / Higgins

JUNO TEMPLE / Keeley

HANNAH WADDINGHAM / Rebecca

MEJOR ENSAMBLE DE DOBLES DE RIESGO EN SERIE DE DRAMA O COMEDIA

The Boys

Cobra Kai

Lovecraft County

The Mandalorian

Westworld

