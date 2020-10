Aplicará Morena su propia encuesta espejo para definir dirigencia

Cd. de México.- Morena anuncia que aplicará su propia encuesta espejo para definir la nueva dirigencia nacional del partido. Este procedimiento será paralelo a la encuesta que realiza el INE mediante 3 encuestadoras. La dirigencia nacional de Morena asegura que esto abonará a brindarle “certeza” al proceso que realiza el Instituto Nacional Electoral.

En conferencia de prensa, el dirigente del Partido Alfonso Ramírez Cuéllar y miembros de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena aseguraron que no buscan que los resultados de su encuesta espejo se contrapongan a los del INE; pero que dado lo cerrado de la elección de su dirigencia nacional “es muy importante que la militancia, los simpatizantes de Morena, la ciudadanía el general, tengamos mucha certeza de los resultados”.

“Desde luego nosotros no queremos ni esperamos un resultado diferente ni un resultado que invalide o contradiga lo que está haciendo el INE, pero en primer lugar está el respeto a las decisiones de la gente, eso va por encima de cualquier otra consideración…LIGAR CON… 24:00 Si llegara a haber una disonancia que yo espero que no la haya, quiere decir que el problema no estuvo bien resuelto y quiere decir que lo que resultara del INE pues no va a resolver nada porque hay algo ahí que no está bien”.

A partir de esta misma tarde, a empresa encargada de esta encuesta espejo aplicará las encuestas necesarias para tener mil 500 cuestionarios efectivos en 4 días de levantamiento, y dando margen para el procesamiento de datos, calculan presentar resultados a más tardar el 24 de octubre. En cuanto se tenga el resultado se entregará al CEN del Partido, y esta instancia decidirá si se hace público o no.

Miembros de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena no aclararon qué costo tendrá este ejercicio, únicamente aseguraron que su encuesta costará aproximadamente el 50% del costo que anunció el INE para su encuesta, pues el Instituto “subió muchísimo los precios”.

Explicaron que integrarán también un cuerpo de asesores que estarán dándole seguimiento al ejercicio de consulta y que hoy mismo harán llegar esta notificación a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.