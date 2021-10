Aprueban en lo general y particular Miscelánea Fiscal 2022

Cd. de México.- Con 274 votos a favor y 220 en contra se aprueba en Cámara de Diputados la Miscelánea Fiscal 2022. Ahora el Senado de la Republica deberá analizar los ajustes que tendrán el próximo diversas leyes fiscales.

Después de un debate de tres días, intenso y con posturas encontradas, se discutieron más de 500 reservas y solo 6 se aprobaron presentadas por Morena, PT y PVEM. Las de la oposición todas se rechazaron.

Entre estos, las nuevas disposiciones se establece obligar a los mayores de 18 años a obtener su Registro Federal de Causantes, RFC, aunque no perciban ingresos.

No estarán obligados a presentar declaración ante el SAT, hasta en tanto no tengan labores que les dejen ingresos económicos.

De última hora Morena, PT y Partido Verde, introdujeron una propuesta, que reiteradamente hizo la oposición y que no tomaron en cuenta, para precisar en el Código Fiscal de la Federación que los mayores de 18 años no serán acreedores a multas de hasta 11 mil 600 pesos por no inscribirse en el RFC a pesar de estar obligados para hacerlo.

Diputados del PRI, PAN, PRD y MC reprocharon a Morena no aceptar las propuestas de la oposición solo por revanchismo y porque las presenta la oposición para corregir los errores y afectaciones del gobierno.

A partir de enero el gobierno limitará la deducibilidad del ISR de donativos que realicen personas físicas a organizaciones civiles, entre otros aspectos.

La Miscelánea Fiscal 2002 reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y Otros Ordenamientos.

El dictamen se turnó al Senado para su revisión y visto bueno.