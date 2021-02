Avalan en lo general Reforma Eléctrica de AMLO

Cd. de México.- En medio de posturas encontradas, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López obrador, que apuntala a la CFE en la generación de energía y cancelara permisos y contratos otorgados a empresas y productores independientes en materia de auto abasto, generación y compra venta.

Con 304 votos a favor, Morena, PT y PES dieron luz verde a la reforma de la Ley de Industria Eléctrica.

179 diputados de oposición votaron en contra. Hubo 4 abstenciones.

El dictamen provoco una ríspida discusión de acusación, culpas y reproches.

Morena asegura que la reforma eléctrica rescatará y fortalecerá a la CFE, garantizando seguridad en el sistema eléctrico nacional con bajas tarifas e incluso su reducción.

No obstante, el PAN, PRI, MC y PRD advierten que se viola la Constitución y provocará daños severos a la economía con demandas y un mayor costo para la generación de energía, pues, se reduce al mínimo el uso de energías limpias lo que impactaran las finanzas, el medio ambiente y repercutirá en un alza sin precedentes en las tarifas al consumidor.

Los diputados discuten en lo particular el dictamen de la reforma eléctrica en busca de posibles cambios. No obstante Morena adelanta que no aceptaran modificaciones.