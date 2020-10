Avanza trámite para convocatoria de Consulta Popular

Ciudad de México. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados avaló la minuta del Senado que respalda realizar la Consulta Popular el primer domingo agosto de 2021, solicitada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, ahora solo falta que el pleno de la Cámara de Diputados respalde por mayoría el dictamen para avanzar en la fecha en que el Congreso publicará la convocatoria y se notifique al INE.

En la Comisión de Gobernación 17 legisladores de Morena y del Partido Verde votaron a favor.

PAN, PRI y MC tuvieron 5 votos en contra.

Pero el tema confrontó una vez al partido de la mayoría con la oposición.

“Para hacer justicia no hace falta consulta…La consulta simplemente corresponde al ánimo que vimos reflejado por parte del titular del Ejecutivo de estar en la boleta del 2021”, acuso Martha Tagle de Movimiento Ciudadano.

Pero el panista Alejandro Macías cuestiono la pasividad del gobierno para aplicar la ley contra quienes dice cometieron delitos “Si hay pruebas contra cualquier ex preside Enrique Peña Nieto, Felipe calderón, Carlos salinas que se presente y que en su caso se aplique la justicia y que también haya sanciones, pero que no caigamos en estos circos …. para justiciar el fracaso de este gobierno, que también haya investigaciones en el presente y ahí están señalamiento en los innumerables casos de corrupción de esta administración”.

La morenista Tatiana Clouthier Carrillo salió al paso de las críticas contra el gobierno.

“Nosotros estamos trabajando en el presente y en el pasado porque el pasado reciente sigue afectando el presente, peor también afectara el futuro porque se llevaron los recursos… Quien manejo la seguridad con ustedes está detenido en estados undoso por asuntos de narcotráfico, con vinculación con lavado de dinero, simplemente dejar las cosas en claro para que no quede en una discusión vana”, acuso.

Pero el panista reviro “Hablan de García luna, ahora, Cienfuegos, señores la justicia se está haciendo en Estados Unidos, pareciera que lo único que necesitan es tomar, presuntos delincuentes o delincuentes, un avión a estados unidos para que se haga justicia porque aquí no pasa absolutamente nada, eso es simulación”.

Al calor del debate el reciente proceso electoral en Coahuila e Hidalgo calo entre los legisladores.

De entrada, el PRI, en voz de su diputado Cruz Juvenal Roa, acuso que la Consulta como bandera político electoral no resultara a Morena ni al gobierno.

“En ningún país del mundo se realiza una consulta de este tipo, la consulta popular que están proponiendo se está convirtiendo ahora en una bandera partidista y electoral que le está arrebatando precisamente ese derecho a los ciudadanos (...) La gente es tan inteligente que el domingo pasado el Coahuila y en Hidalgo dio su voto por quien tenía que darlo”, presumió el priista.

Por su parte, el diputado de Morena Miguel Prado de los Santos, reto al PRI a medir fuerza en el 2021. “No diputado, no se equivoque, este domingo no paso, fue 25 % de los que salieron a votar en pandemia y, usted sabe todo lo que hicieron en esos estados de Coahuila y de hidalgo, pero vamos a tener oportunidad en el 2021 y ahí so vamos a ver las caras, a ver si es cierto”.

Al final, el dictamen de la Consulta Popular se turnó a la Mesa Directiva de San Lázaro para que sea enlistado en la agenda de discusión y votación de las próximas sesiones de la Cámara de Diputados.