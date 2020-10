Barbosa exige el despido del médico del IMSS que dio por muerto a bebé prematuro

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, exigió la destitución del médico del Hospital de Zona número 20 “La Margarita” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que dio por muerto a un bebé prematuro, despúes lo mandó al mortuorio y cinco horas después, cuando su padre pudo verlo, lo encontró llorando.

El descuido en el IMSS de haber tenido por muerto a un niño por cinco horas, hasta que llegó el papá y tuvo acceso al cuerpito y se encontró que el niño lloraba y ahora está muy grave siendo atendido

En su conferencia diaria, Barbosa dijo que los doctores que no estén con la tranquilidad emocional para atender a un niño así y “no diferencian si está vivo o está muerto, pues que pidan vacaciones”.

El mandatario poblano adelantó que exigirá a Zoé Robledo, director nacional del IMSS, el cese del médico y adelantó que la Secretaría de Salud estatal presentará las quejas correspondientes en su contra.

“No lo podemos permitir, independientemente que no haya ocurrido en un hospital de nuestro sistema, voy a hablar con Zoé Robledo y vamos a través de la Secretaría de Salud a presentar las acusaciones correspondientes porque es imposible de ocurrir, no pueden ocurrir este tipo de temas, no podemos ver esto como un hecho que se quede así, agregó el mandatario poblano.