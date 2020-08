Por fuertes explosiones en el puerto de Beirut, la ONU alerta por residuos tóxicos

Una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer el pasado viernes su enorme preocupación por los residuos tóxicos causados por la fuerte explosión de una bodega que, almacenaba cerca de 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, capital de El Líbano, y solicitó un análisis de su impacto y peligro en las personas que viven en la zona.

Explicó que el desastre del pasado 4 de agosto del 2020, además de dejar sin hogar a miles de personas, también provocó más de 171 muertos y alrededor de 6 mil 500 heridos. Reka Das, consejera de crisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), habló en una conferencia de prensa por videoconferencia en Ginebra, Suiza, en la que comentó que esto lleno a Beirut de todo tipo de desperdicio.

Agregaron que se debe analizar los distintos tipos de desechos: tóxicos, médicos, electrónicos. Deben determinar los que son peligrosos y los que no lo son, los que se pueden reciclar y los que no, y guardar en lugares seguros aquellos que no se puedan reciclar.

Rekha Das estableció en la ONU que, el problema es importante porque Beirut, Líbano, ya tiene un problema de selección de residuos”. Admitió que además de los residuos visibles y la contaminación, el Mediterráneo también está contaminado. Aseguró que saben muy poco sobre esto. Este análisis de residuos es “solo el comienzo” y se llevará a cabo en cooperación con expertos de la Unión Europea (UE) y organizaciones voluntarias.

Das concluyó que todavía es difícil llegar a la zona dañada porque aún hay “ladrillos y tejas cayendo”, pero esperan obtener resultados preliminares dentro de una semana. El PNUD estima que se necesitan al menos 3 millones de dólares para financiar el primer lote de tareas de análisis de desechos. Tras la explosión, el gobierno libanés ha dimitido.