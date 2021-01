Biden reconoció a México por combate a pandemia de Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Joe Biden, quien rendirá protesta como nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero, reconoció la actuación de las autoridades sanitarias mexicanas en el combate a la pandemia de Covid-19.

“En la llamada con el presidente Biden tratamos el tema y él reconoció que estaba mejor la atención en México, la atención en el problema, que lo que ellos estaban haciendo”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador conversó con el presidente electo de Estados Unidos el 19 de diciembre mientras se encontraba en una gira de trabajo en Yucatán, a donde acudió para supervisar los avances en la construcción del tramo 4 del Tren Maya.

“Afortunadamente nos va mejor o lamento mucho que les vaya peor a los estadounidenses, porque no valen comparaciones, porque se trata de vidas humanas, jamás cuando hacen un comparativo de fallecidos por habitantes debido a la covid y estamos hablando de Estados Unidos que es una potencia económica y nosotros hemos podido”, aseguró.

De acuerdo con el conteo elaborado por el Centro Johns Hopkins, Estados Unidos acumula 21 millones 307 mil 125 casos positivos de la enfermedad y 361 mil 312 muertes, lo que coloca en el primer lugar mundial.

En tanto, con los últimos datos disponibles, México se encuentra en el lugar 13 en el número de casos confirmados y el cuarto respecto a los fallecimientos ocasionados por el nuevo virus.

López Obrador dijo que no ha sido invitado a la toma de protesta de Biden como Presidente.

“No tengo invitación y he decido salir poco desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a Washington a la Casa Blanca, porque era muy importante que se iniciará el Tratado de Libre Comercio y por eso decidí salir, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, dijo.