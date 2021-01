Hospital del ISSSTE en Tláhuac opera a mitad de su capacidad por falta de personal médico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el hospital de especialidades médicas del ISSSTE Tláhuac, destinado a la atención de pacientes de Covid-19, opera a menos de la mitad de su capacidad por falta de personal médico especializado.

“Estamos resolviéndolo. Todos los días estamos convocando a los que quieran trabajar en el hospital. Por lo pronto es un hospital qiue se está utilizando para enfermos Covid por la emergencia, que sólo hemos logrado poner a funcionar 120 camas de 300 por falta de personal médico especializado”, dijo.

El pueblo es el motor del cambio. Conferencia matutina. https://t.co/op3PUOTR5G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 7, 2021

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que aumentarán los ingresos para médicos y especialistas y que el gobierno federal entregará apoyos y becas para estudientes de medicina continúen su formación en el extranjero. La expectativa es apoyar alrededor de 30 mil estdiantes este año. .

“Porque esto no puede volver a pasar. Fue una graN irresponsabilidad, les diría yo que fue inmoral y ojalá lo analicen lo que priodujo la privatización de la educacióny no darle recursos suficientes a la educación pública y rechazar con el pretexto de que no pasaban el examen de adminsióna lo suq querían integrar a una especialidad. Ahora estamos padeciendo eso”, destacó.

El hospital en Tláhuac está completamente equipado, “tenemos el equipo, el hospital moderno, pero no tenemos especialistas”.

El presidente agradeció la colaboración de los médicos cubanos que participan en el combate a la enfermedad en primera línea y que se encuentran adscritos a las secretaría de la Marina y de la Defensa Nacional, principalmente.

“Han ampliado su capacidad hospitalaria. Parte de los 500 médicos de Cuba están en los hospitales militares donde se ampliaron espacios con ese proopósito”.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, México acumula 1 millón 479 mil 835 casos confirmados de Covid-19 y 129 mil 987 defunciones por la enfermedad.