Luego hacemos un ‘pedón’ juntos: El Bronco pide a ciudadanos no hacer posadas

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, hizo un inusual llamado a la población para que eviten hacer posadas durante la temporada navideña, con el fin de evitar contagios por Covid-19. Así que propuso celebrar todos juntos con “un pedón” cuando la emergencia sanitaria se termine.

El estado de Nuevo León se encuentra entre las entidades de la República con más defunciones y casos de Covid-19. ‘El Bronco’ pidió a la gente quedarse en casa y evitar festejos durante la temporada navideña.

“Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas eh, prohibidas las posadas. No hacen falta. Las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un ‘pedón’ todos juntos”, comentó Jaime Rodríguez Calderón, con su peculiar estilo.

Sea lo que sea ésta vez tiene razón 😂😂🤣🤣 @LGSrock101 pic.twitter.com/VBeUJiuVUH — #paisdeimpunidad (@MarioRamsReys) December 12, 2020

Hasta el 15 de diciembre, Nuevo León es el tercer estado en tener un alto número de pacientes contagiados de Covid-19 desde que inició la pandemia hace más de 9 meses.

Nuevo León superó recientemente a Veracruz, Puebla, Jalisco y Guanajuato en número de defunciones, y es el tercer estado que tiene un total de 6 mil 036 víctimas mortales de Covid-19.