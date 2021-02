Califican senadores del PAN como inhumano que no haya vacunas en México

Cd. de México.- Senadores del PAN calificaron como inhumano y una vergüenza e irresponsabilidad lo que ha sucedido con el programa de vacunación contra el Covid 19 en México.

La senadora, Kenia López Rabadán señaló que mientras en Estados Unidos han corregido su estrategia y han podido vacunar a un millón de personas al día como lo prometió el presidente de ese país, Joe Biden en México persisten los errores y se insiste en seguir por ese camino y no recomponer todo lo que se está haciendo mal.

“No compraron las vacunas en el momento oportuno. No hay vacunas. En Estados Unidos están vacunando en un solo día tres veces lo que en 45 días en México no se ha hecho, es una vergüenza, son unos irresponsables, son ineficientes. No puede ser que estemos en condiciones infrahumanas por culpa de López-Gatell. En 45 días no se ha podido vacunar al 1 por ciento de la población en México, eso es inhumano, eso es ineficiente, eso es corrupto, eso es francamente irresponsable”.

Por su parte la senadora Xóchitl Gálvez resaltó que alguien no ha hecho su trabajo de manera adecuada ya que hasta este momento no hay vacunas de ningún tipo en el país.

“Que hoy por hoy no está ni la chinas, ni la rusa, ni la de Pfizer, ni la de Astra. Hoy no tenemos vacunas y esa es la realidad y alguien no hizo su trabajo y en otros países alguien sí hizo su trabajo, como en Estados Unidos. Perdón, pero esa ciencia neoliberal les funcionó”.