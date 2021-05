Video: Casi linchan a policías, creyeron eran secuestradores en Edomex

Calcinados quedaron cuatro vehículos particulares en Otzolotepec, Estado de México. Los habitantes del barrio San Juan, casi linchan a policías que realizaban la búsqueda de un presunto feminicida y los vecinos, confundieran a estos tres elementos de la Policía Ministerial con presuntos secuestradores.

María de la Paz, una de las vecinas de Otzolotepec, estuvo cerca del lugar de los hechos. “Supuestamente querían echar arriba del carro al muchacho, a un muchacho de aquí de San Juan y la gente no lo permitió. Decían que era secuestro y pues la verdad, sinceramente, apenas ellos saben que clase de investigación tenían en contra de esta persona. Dicen que ya lo estaban investigando, afirmó.

Casi linchan a policías, creyeron eran secuestradores en Edomex

Los elementos de investigación, indagaban el paradero de un poblador, al cual, se le acusa por el delito de feminicidio. Este martes realizarían su aprehensión, una vez que obtuvieron la orden de un juez para su detención. Los vecinos al percatarse de las acciones de los ministeriales, se enfrentaron con los agentes, los desarmaron, los amarraron con lazos en un poste y pretendían lincharlos, por que afirmaban eran secuestradores y no elementos ministeriales.

Decenas de pobladores los rodearon y amagaban con quemarlos

“La calle estaba llena de gente, de eso fue de lo que me percaté. Y de la gente de aquí de San Juan llevaba piedras grandísimas, golpeando los carros y luego les prendieron fuego a los coches”, afirmó una vecina de la colonia.





De las cuatro unidades que incendiaron los pobladores, solo una pertenecía a los elementos ministeriales, a quienes los tuvieron retenidos más de dos horas. El conato de linchamiento, provocó que cerraran los negocios cercanos por el temor de que los mismos pobladores realizaran mas destrozos.

Maricruz Rivera

“Yo tuve que cerrar, porque la verdad fue un miedo, decían viene mucha gente, vienen patrullas, de por allá ya después se detuvieron en la esquina y ahí se estuvieron un rato. Después otra vez a pedradas y todo, ¡ay no no no!, por eso le digo mis hijos para adentro, para adentro, es todo porque no sé la verdad. Ya después a pedradas y a pegarle a los coches, les digo metánse porque capaz que nos avientan aquí uno”. Fue el testimonio de Teresa López, vecina Otzolotepec.

Maricruz Rivera

Los policías fueron liberados cuando se identificaron y los pobladores entraron en razón. Por su parte el acusado, quién por cierto, es menor de edad, fue detenido en Otzolotepec, donde se han registrado sucesos similares. El 9 de mayo del 2020 quemaron 2 patrullas de la Policía Municipal en San Mateo Capulhuac, y el 22 de mayo del 2018 incendiaron 3 autobuses de la línea Crucero, en el barrio El Capulín.