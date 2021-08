Caso Anaya, asunto de la nación mexicana: Gertz Manero

Cd. de México.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero consideró que el caso de la investigación del excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya representa uno de los escándalos más importantes en contra del patrimonio del país.

En la reunión plenaria de senadores de Morena, Alejandro Gertz indicó que no se trata de una persona que emitió un voto en un sentido sino de la entrega de bienes de la nación.

“No es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido, no, es el caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero, ese es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”.

Califica Gertz defenda de Anaya como “deleznable”.

También calificó a la defensa de Anaya como deleznable en un caso dijo de alta trascendencia para la nación.

“Es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio del país más importante. No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable, no este es un asunto de fondo, este es un asunto de la nación mexicana y es un asunto del patrimonio de todos nosotros”.

En otros temas el funcionario se pronunció por impulsar un proyecto de defensa social, que se adapte a las condiciones de cada región del país para que la procuración de justicia funcione.