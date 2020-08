Caso Lozoya, intención perversa de carácter político, acusan senadores del PAN  

Ciudad de México. Senadores del PAN aseguran que las denuncias de Emilio Lozoya responden a filtraciones desde el gobierno federal y son concretamente para desprestigiar al Partido Acción Nacional. En conferencia de prensa virtual el senador Julen Rementería dijo que Lozoya es un ladrón confeso al que no se le puede creer además de que esta presionado para evitar ir a la cárcel al igual que parte de su familia.

“Lo que él quiere es estar en libertad, porque tienen a su madre presa, porque al final de cuentas lo están presionando con otras cosas y está haciendo Lozoya un ariete del gobierno para pegar a quién, al PAN, claramente eso es, y si mañana le dicen, oye denuncia, pues sí, va a denunciar; y si pasado mañana le dicen, oye pues di que tú participaste en la crucifixión de Jesucristo, pues también lo va a decir. Claramente lo que está haciendo es ser una herramienta del gobierno para poder pegar, golpear a quien hoy es realmente la opción política, el partido político que están teniendo mayor preferencia y que está creciendo en la gente y ese es el PAN.

Insistió en que todo es un plan para sacar provecho político.

“A ver, por supuesto que es una filtración del gobierno o alguien del gobierno, a ver ¿quién hizo la denuncia? Pues digamos que el delincuente confeso, Lozoya; ¿ante quién la hizo? Ante la misma autoridad del gobierno, no hay más, está clarísimo que es una filtración del gobierno. lo que es éste, un asunto de mediático que lo que han querido es simplemente sacarle una raja política”.

Aclaró que mientras no se compruebe nada en contra de los señalados seguirán otorgándoles todo el apoyo. Exigió el senador que haya apego absoluto a la legalidad en este y todos los casos.

“Claro que sí, en el momento en que se le vayan comprobando los hechos a quienes son los imputados, mientras tanto respetamos la individualidad, al mismo tiempo que exigimos la legalidad, que eso es lo que debe de imperar aquí. Lamentablemente en este caso se ha manifestado con mucha amplitud la falta de eso, la falta de legalidad y sí se ha exhibido una intención perversa de carácter político, para lastimar a quien es el principal adversario de quien hoy mal gobierna nuestro país, que es el PAN y que es la opción que de repente está creciendo más.

El legislador asegura que podrían interponer recursos legales contra el Ejecutivo Federal por hacer señalamientos directos sin tener pruebas suficientes, violando el debido proceso. Dijo que no se puede juzgar a nadie en conferencias de prensa ni de forma mediática sino sólo por los canales legales.

“Es algo que hay que analizar y seguramente a partir de esta barbaridad que declara hoy, habría que proceder. Porque hoy cuando dice, porque “están molestos los del PAN, y entiendo que están molestos por hechos que se han filtrado porque es verdad”. A ver, ¿él es el juez? ¿Él es la Suprema Corte o es Dios o qué cosa? ¿Como para saber si esto es cierto, verdad o no? No hay instancias en este país, dentro de la institucionalidad en las que se tienen que demostrar los hechos que se le imputan a cualquier persona. Me parece que hoy sí verdaderamente se extralimitó. Lamentablemente en este caso se ha manifestado con mucha amplitud la falta de eso, la falta de legalidad y sí se ha exhibido una intención perversa de carácter político, para lastimar a quien es el principal adversario de quien hoy mal gobierna nuestro país, que es el PAN y que es la opción que de repente está creciendo más”.