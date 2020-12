Crédito: Notimex

CDMX multará con hasta 8 mil pesos a quienes realicen posadas en condominios

Claudia Sheinbaum dijo que desde este miércoles se reforzó la campaña para pedir a la población que no realice posadas y que no salga de su casa si no es necesario.