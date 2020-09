Chihuahua “conspiraba” con información de la mesa de seguridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la federación se retiró de la mesa de seguridad en el estado de Chihuahua porque la información que ahí se trataba era utilizada para conspirar en contra de su gobierno y filtrada al Partido Acción Nacional (PAN), con la finalidad de organizar protestas por el manejo del agua.

En su conferencia de prensa matutina, desde el Palacio Nacional, López Obrador se refirió a lo expresado por el gobernador de la entidad, Javier Corral en el sentido de que esta decisión es una represalia por su postura en torno al manejo del agua en Chihuahua.

“Respeto su punto de vista pero no lo comparto porque ha habido diferencias, cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos, con el porcentaje del acuerdo que se suscribió desde 1944. Se tiene que cumplir si no caeríamos en falta y no queremos incumplir compromisos, es un compromiso del estado mexicano no solo del gobierno federal y de las autoridades estatales”, dijo sobre el pago de agua a Estados Unidos.

Afirmó que el gobierno panista, por intentar ganar la gubernatura, pone en riesgo la relación con Estados Unidos al incumplir el tratado de agua firmado desde 1944.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que si hay inconformes con ese tratado existen instancias legales a las que pueden recurrir de no estar conformes.

Dijo que respeta el punto de vista del gobernador, “pero no lo comparto” y rechazó que la decisión de retirarse sea política pues “tenemos que definir posturas; cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones, toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido.

Criticó que “por ganar una elección en un Estado, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos no, es muy irresponsable, además no hay fundamento legal, y si hubiese fundamento legal hay instancias para dirimir estas diferencias, no así".

López Obrador dijo que otros estados ya cumplieron entregando el 100 por ciento del agua que les corresponde para cumplir con el tratado que tiene Estados Unidos y en el caso de Chihuahua sólo es el 55 por ciento.

Dijo que en esa entidad hay intereses porque se está acaparando el agua y reiteró que intervienen presidentes municipales del PAN, el gobernador y el posible candidato del PAN a la gubernatura, el senador Gustavo Madero.

