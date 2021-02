Choca oposición y Morena por reforma eléctrica

Ciudad de México. En San Lázaro la iniciativa del ejecutivo de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica divide a diputados.



La oposición alerta inconsistencias que de aprobarse tal y como se envió será controvertida ante la Suprema Corte de Justicia y correrá la misma suerte que la política energética anulada por la mayoría de ministros.

“Sin duda que seguirá esa ruta, sin duda. Por eso digo que esto nos alerta y espero que sea un llamado de atención para todas y todos los diputados que vamos a discutir este tema, que es muy importante, muy delicado para el país. Me parece que tiene que revisarse y tienen que hacerse los ajustes correspondientes”, señaló el líder del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros.



Pero en Morena piden a la oposición que no se confundan. La resolución de la corte no es vinculante a la reforma que propone el presidente, por lo que descartaron riesgo de inconstitucionalidad.

“Yo les puedo garantizar y a los que nos hacen el favor de escuchar y vernos, que no va a ser así, todos esos malos augurios no van a suceder, va a ser en beneficio de México… Sí, porque no estamos haciendo una contrarreforma constitucional, son modificaciones y reforma a la ley secundaria, a la ley que nació precisamente derivada de esa reforma del 2013”, aseguró Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados morenistas.



En la oposición la reforma eléctrica afectara el medio ambiente, las finanzas públicas y el bolsillo de los ciudadanos.

“Vamos a contrapelo de lo que parecería lógico, producir energías limpias más baratas y ahora lo hacemos precisamente al revés, generar más caro y energías que afectan el medio ambiente”, acusó el priista.

Pero en Morena, Ignacio Mier, tiene otros datos. “Es falso, ni es más cara ni es sucia ni es la de ellos más barata…Todos esos paneles solares que están sembrados, instalados en más de 400 hectáreas en muchos lugares del país requieren mantenimiento, requieren amortizar su inversión, requieren el pago de aditivos y ese costo, que son los costos fijos, no los incorporan, sólo los variables…. Si es más barata, a ver, enséñeme los costos reales de producir 1kWh”.

En San Lázaro pactaron realizar un Parlamento Abierto para escuchar a diversos sectores sobre la propuesta de reforma eléctrica, entre ellos a funcionarios del gobierno.

“Me parece que es una oportunidad para que la Secretaria de Energía pueda venir a la Cámara de Diputados en principio a explicar o dar su opinión en relación a la iniciativa que presenta el presidente de la república”, consideró Verónica Juárez Piña, líder del PRD en San Lázaro.

La Cámara de Diputados deberá aprobar a más tardar el 2 de marzo la iniciativa preferente del Ejecutivo.