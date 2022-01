Chocan funcionarios y exfuncionarios en foro de Reforma Eléctrica

Exfuncionarios de la pasada administración y de la actual en el ramo energético chocaron postura por la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, que prevé que el estado tenga el control del sistema eléctrico nacional, darle mayor impulso a la CFE en la generación de energía sobre los privados.

Dos visiones técnicas y políticas, confrontadas.

Fernando Zendejas, quien fue subsecretario de electricidad de la Secretaria de Energía, en la administración de Peña Nieto, criticó que el gobierno pretenda ahora acaparar el sistema eléctrico cuando los planes de inversión hablan de 2 billones de pesos en los próximos 15 años.

“Esta reforma más bien se parece al modelo de Luis Echeverría, no al de Lázaro Cárdenas y no al de López Mateos. Esta idea de que todo lo tenga que hacer un participante y además fije tarifas ni siquiera en 1926 lo estábamos viendo y ahora en una iniciativa de 2021 pretenden instaurar un modelo así. Las plantas de generación tienen una vida útil, no son perpetuas y las líneas de transmisión y distribución necesitan ampliarse y modernizarse. ¡Alcanza el presupuesto público para hacerlo todo solos?”, cuestionó el ex funcionario.

Defensores de la reforma, critican cambios de 2013.

“La reforma energética de 2013 es insostenible y además es desordenada, vulnera al sistema eléctrico nacional, alta concentración nodal de centrales eléctricas renovables, incremento de estados operativos de alerta, saturación regional de líneas de alta tensión, sobre oferta de capacidad por permisos otorgados sin planeación, imposición legal y regulatoria, proteger la simulación de sociedad de autoabastecimiento. Aquí parece que el único sistema de competencia es a ver quién gana más dinero”, reprochó el funcionario.

Pero, para algunos expertos en energía más que una reforma constitucional, la clave es invertir en tecnología, manejo operativo y control de la red eléctrica y en la disponibilidad de recursos renovables.

“Que es lo que está detrás de esto, que no se quiere hacer, una inversión que sería más eficiente para la CFE. El alto costo de oportunidad que incurriremos para la CFE y para varias generaciones de mexicanos es el no centrar los esfuerzos financieros de la CFE en donde es muy eficiente y en donde está la base de la transición energética; en la trasmisión y distribución del sector eléctrico, y en vez de eso pretenden concentrarlo en la generación en donde no es eficiente”, señaló Luis Serra Barragán, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del ITESM.

Guillermo Nevárez Elizondo, director General de CFE Distribución, sostuvo “Nunca va a alcanzar el presupuesto del gobierno para hacer líneas de transmisión. Claro que no, ¿vamos a hacer líneas de trasmisión para que los generadores privados se beneficien con el costo de la tarifa marginal de la generación? pues no”.

Del debate técnico se pasó al debete político.

Carlos Morales Mar, director general de CFE Operaciones, resaltó que “el único problema realmente que tiene esta de reforma del 2013 es que no ganaron las elecciones”.

Y el funcionario en un último año de Peña Nieto reviró, “aquí nadie está regateando cuales fueron los resultados de las elecciones de 2018, pero precisamente por los resultados de las elecciones de 2021 es que estamos aquí en un parlamento abierto porque no hay hoy en día una mayoría calificada que pueda sacar esta reforma”.

En foro en que estuvieron coordinadores parlamentarios, también hubo diferencias cuando legisladores aplaudieron al joven exfuncionario.

El vicecoordinador de los diputados de Morena reprochó “No se había hecho, y a este, que ha hecho calificativos, ustedes le aplauden calurosamente”.

Y así reviró Carlos Iriarte del PRI, “ha ocurrido que indistintamente a favor y en contra hemos aplaudido a los expositores indistintamente por corresponder a su disposición y voluntad de participar en este foro”.