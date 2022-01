Claudia Sheinbaum desmiente incremento en tarifas de agua

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum insistió en que es falso que vaya a aplicarse un incremento en las tarifas del agua en la capital. En la conferencia de prensa de este lunes la funcionaria pidió no dejarse engañar. Informó quela tarifa se mantendrá para toda la ciudadanía.

“Quiero volverlo a repetir: no hay cambio en las tarifas del agua para toda la ciudadanía, no hay ningún cambio; en términos reales, son exactamente los mismos montos, así que no se dejen llevar por falsas noticias, no hay cambio, eso es muy importante; en términos reales, son exactamente las mismas tarifas de agua que se tienen desde el 2020 e, inclusive, cuando nosotros entramos en 2019, si ustedes recuerdan, varias zonas de la ciudad redujimos tanto Predial como agua porque se estaba incrementando”.

Claudia Sheinbaum dijo que todos tienen el derecho a opinar pues hay libertad de expresión, pero ella tiene el derecho a desmentir lo que de manera incorrecta se informe.

“Yo pienso que cada quien tiene derecho a opinar, también como nosotros tenemos derecho a decir si hay mentiras o no hay mentiras en lo que se está dando”.

Vacunas para niños de 5 años en adelante

En la conferencia se le cuestionó la necesidad de que se vacune a niños de 5 años en adelante. Respondió que eso le corresponde determinarlo a las autoridades federales.

“Nosotros, como lo hemos dicho varias veces, seguimos la política determinada por Secretaría de Salud Federal, de hecho, es una atribución solo de la Federación; entonces, la Federación tiene que decidir de acuerdo a sus análisis científicos y, a partir de ahí, nosotros apoyamos en todo lo que se requiera de la vacunación”. Entonces, si es para menores de 14 años, porque ahora los que cumplen 15 años este año también se pueden vacunar, tendrá que determinarlo Secretaría de Salud Federal”.

Recordó que las personas de 40 a 49 años se podrán vacunar a partir de la próxima semana.

“Entonces, prácticamente todos los adultos o personas de 40 a 49 años ya pueden vacunarse a partir del lunes”.

Testamento político de AMLO

Al referirse al testamento político que anunció el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum indicó que se trata de dar continuidad a los resultados que está arrojando el mandatario de la nación.

“La continuidad de la Cuarta Transformación es lo que quiere el pueblo de México, es lo que se ve todos los días en la aprobación del Presidente; y, sobre todo, lo más importante desde mi punto de vista, y es lo que él dice en su video del domingo, es erradicar la corrupción como una forma de gobierno”.

También desmintió que haya sido citada por el Presidente de la República este fin de semana a Palacio Nacional luego de su convalecencia por Covid y en el marco de su anuncio del testamento político. Dijo que se trata de sólo de rumores .

“Es que me da risa porque es la chismografía hecha noticia, ¿no? Porque los chismes, en general, son mentiras, ¿no?, entonces se hace un chisme que alguien inventa”.