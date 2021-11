Conmemoran diputados Día Internacional en Contra de la Violencia de las Mujeres

Cd. de México.- Con sesión solemne y minutos de silencio para las mujeres muertas y de aplausos para las que luchan por sus derechos, la Cámara de Diputados conmemoro el Día Internacional en Contra de la Violencia de las Mujeres.

Olimpia Coral Melo, fue la oradora invitada.

Desde máxima tribuna del país pidió a los diputados ponerse de pie y entender la lucha feminista, escuchar y dar voz a las que no tienen la oportunidad de exponer sus casos, como lo hizo lo ella en esta y otras ocasiones.

No utilizar la lucha de las mujeres para pedir votos.

“Ahora ya me ven y me escuchan, pero eso no fue, eso no pasó durante muchos años, que mi cuerpo y mi vida se reducía a ser la gordibuena de Huauchinango, por la difusión de ese video sexual que me hizo famosa. Las mujeres no somos cuota, somos la mayoría del mundo. No utilicen más nuestras causas como botín político. Yo estoy viva gracias a mi mamá, a mis hermanas, a mis compañeras, a mi familia, a mis feministas, a mis hermanas y compas defensoras digitales y del Frente Nacional para Sororidad”, reprochó a legisladores.

Olimpia Coral Melo, también dejo en claro que lo que hoy se conoce como la Ley Olimpia, no es un logro personal sino de todas sino de todas las mujeres víctimas de acoso, violencia y muerte.

Recordó a los legisladores palabras de su madre cuando conoció el video intimo que se difundió en redes sin su consentimiento.

“Y me dijo una frase icónica, que disculpen que la voy a decir, pero la voy a mencionar, tal cual y como me la dijo mi mamá: hija mía, tú no hiciste nada malo. Todas y todos cogemos. El Ministerio Público que te juzgó y no te quiso levantar la denuncia, porque en ese momento no había delito, también coge. Ustedes también cogen, diputadas y diputados. La diferencia es que a mí me ven coger o me vieron coger como ven coger a decenas de mujeres cuando consumen prostitución. La diferencia es que fue sin nuestro consentimiento”, acotó.

Durante sesión solemne las fracciones parlamentarias fijaron posturas. La oposición reclamo la falta de recursos en el presupuesto para proteger a las mujeres.

En lo único que coincidieron es la urgencia de poner un alto a la violencia que sufren las mujeres.

“Tenemos frente a nosotros un gran reto, lograr que la violencia deje de ser parte de la vida cotidiana de las mujeres”, señaló Carolina Viggiano Austria, diputada del PRI.

Mientras que la legisladora de Morena, Erika del Castillo Ibarra, reprochó que en esta legislatura se puso freno reformas a la Constitución que fueron consensadas con la sociedad civil.

“Recientemente estaba por aprobarse una innovadora y radical iniciativa constitucional, que buscaba actualizar conceptos y definiciones históricas sobre el sexo, género, identidad de género en nuestra Carta Magna, con una perspectiva de derechos humanos a nivel internacional. Por una vida libre de violencia y el decidir sobre nuestros cuerpos. Aborto legal ya, para que no haya una menos”.